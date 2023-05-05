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【大行報告】大和：今年餘下時間盈利能力成疑 削天齊鋰業目標價至60元

股樓投資 16:45 2023/05/05

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大和表示，考慮天齊鋰業（09696）鋰化合物銷售均價下降，將集團2023至24年的每股盈測下調17%至29%，且不認為天齊在今年首四個月跑贏同業贛鋒鋰業（01772）的勢頭能在第二季維持。該行將其評級由「買入」下調至「跑贏大市」，目標價由90元降至60元。天齊鋰業周五（5日）收報50.75元，跌幅2.4%。

 

【溫股知新】走勢未明朗 買貨勿太狼

溫股知新
【溫股知新】走勢未明朗 買貨勿太狼

 

該行表示，集團第一季經常性淨利潤48億元（人民幣，下同），雖然超出該行預期的40億元，亦可能超過市場預期，對期內的強勁盈利感到意外，但該行不確定集團在今年餘下的時間能否維持盈利能力。另外過去一周中國碳酸鋰價格的反彈，大和認為或是受近期下游產量增加的基本面所推動。

 

【延伸閱讀】大行點睇：一文看清大行予中移動 績前最新評級和目標價，請按【見下頁

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該行指出，雖然氫氧化物銷量有限，且今年第二季鋰輝石成本高出每噸5000美元，但集團在較高的鋰輝石自給率上具優勢，料集團在今年可實現更強勁的淨利潤。

 

 

 

 

【青姐話】港股乾晒塘 股民好徬徨

青姐話
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記者：鄭昊彤

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大行報告 港股 天齊鋰業（09696） 目標價 贛鋒鋰業（01772）

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