University Hill第2B期提速開價　首批折實每呎16288元　跟2A期首批相約

新地（00016）發展的大埔白石角University Hill第2B期，今公布首批單位定價。首張價單涵蓋138伙，實用面積293至729平方呎，涵蓋一至三房戶型。發展商提供最高15%折扣優惠，折實入場價453.56萬元起，折實平均呎價16,288元，跟約兩周前項目2A期首批單位

新地副董事總經理雷霆指出，項目2A期首兩輪銷售「一件不漏，全部沽清」，故加快推出2B期單位迎合市場需要，並形容首批定價延續2A期的「高才無敵價」。對於美國加息，雷霆認為加幅輕微，香港跟加幅度更少，且市場人士確認美息已見頂，相信息口對準買家已經不成影響。

新地代理總經理胡致遠表示，首張價單涵蓋22間一房，93間兩房及23間三房，共提供達9種戶型，以定價計算總值達11.6億元。其中47伙可享專才計劃優惠，如以最高樓價15%折扣優惠計算，折實價453.56萬至1,359.86萬元，折實呎價13,112至18,654元。發展商將於明天開放展銷廳，並同日開始收票，視乎周末情況，有機會下周展開銷售。

胡致遠另指，項目2A期至今售出348伙，套現近25億元。其中七成買家來自新界，當中近六成來自沙田、大圍、大埔及白石角，而項目買家中投資客大約佔兩成半左右。而在昨日的次輪銷售中，錄得兩組大手客入市，其中一組斥資約1,920萬元購入一間三房及一間兩房，另一組就斥1,480萬元購入兩間兩房戶，兩組客均打算將其中一間作自住之用，另一間就作投資用途。

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