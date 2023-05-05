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【內房危機】融創境外債務重組 獲85%債權人支持 股價曾爆升2成 帶動內房股造好

股樓投資 16:42 2023/05/05

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融創中國（01918）公布境外債務重組進展，於經延長同意費截止日期（即2023年5月4日香港時間下午五時正），佔現有債務約85%的同意債權人已加入重組支持協議。

融創股價今早（5日）高開4%報1.64元，其後愈升愈有，最多曾升20.9%至1.91元。至收市報1.86元，升17.7%，成交額2.2億元。

延伸閱讀：【恒指目標】 匯豐研究予今年恒指目標22490點 籲留意4大投資主題（附10隻推介股）【見下頁】

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受融創債務重組有進展消息刺激，內房股普遍上升，碧桂園（02007）報2.1元，升5.5%；合景泰富（01813）報0.9元，升5.9%；龍光集團（03380）報1.02元，升9.7%；雅居樂（03383）報1.56元，升3.3%；萬科企業（02202）報12.18元，升3.6%。

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記者：李兆明

 

 

 

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中國 成交 港股 碧桂園 龍光集團（03380） 融創中國（01918） 合景泰富 萬科 龍光 碧桂園（02007）

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