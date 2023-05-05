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【免費搭高鐵】Trip.com推出3項高鐵票優惠活動　招募高鐵試坐員免費坐商務位

理財智慧 15:33 2023/05/05

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Trip.com為高鐵官方網上銷售代理，該平台今日（5日）宣布，由即日起至6月，將推出一連串高鐵優惠，如派發5,000張高鐵優惠券、招募高鐵試坐員免費坐商務位，以及信用卡買高鐵票享優惠折扣。

Trip.com將在以下日子在街站派發5,000張高鐵優惠券，購票滿21元即減$20。詳情請按此

日期 時間 地點
5月5日 12:00pm – 2:00pm 尖沙咀海防道
5:00pm – 7:00pm 中環戲院里
5月6日 12:00pm – 3:00pm 銅鑼灣百德新街 / 渣甸坊 / 東角道
4:00pm – 7:00pm
5月9日 12:00pm – 2:00pm 九龍灣 Eastmark 對出
5:00pm – 7:00pm 旺角朗豪坊對出

【大行點睇】時富：國泰客運有起色 底線仍靠貨運帶動 估值高於同業宜審慎【下一頁

    點擊圖片放大
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此外，Trip.com推出高鐵試坐員計劃。由即日起至5月24日，用戶只需在Trip.com App或活動網頁點擊報名按鈕，回答問題並提交表格，即有機會成為高鐵試坐員。

每位高鐵試坐員可免費獲得香港西九龍站往返指定目的地的高鐵來回票（包括一張商務座或一等座車票，以及一張二等座車票，價值高達781元）。獲得體驗資格後，高鐵試坐員需在一個月內完成預約及試坐，並在Trip Moments社區及社交媒體分享試坐體驗。

另一方面，Trip.com早前夥拍恒生信用卡推出各項機票、酒店、當地體驗優惠，今次更將優惠擴展至高鐵票。恒生信用卡為全港首張信用卡提供高鐵票折扣優惠。由5月9日至6月26日期間，用戶在Trip.com訂高鐵票時使用恒生信用卡付款，輸入指定優惠代碼，滿500元即減50元。詳情請按此

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撰文 : 陳楚琨

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