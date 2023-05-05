【人民幣港股】港交所「人民幣雙櫃台模式」據悉測試未如理想　港交所：系統不提升已可交易

▲ 【人民幣港股】券商據報稱港交所「港幣—人民幣雙櫃台模式」測試未如理想 交易系統未及更新支援

港交所 （00388） 於本月2日至16日期間，就引入「港幣—人民幣雙櫃台模式」模式，安排非强制性且免費的端對端測試。不過，據本地券商消息，有券商反映測試未如理想，交易系統無法於雙櫃台間自動轉換，並擔心可能影響推出時間。

港交所回應指，交易所參與者目前不作任何系統提升就已經可以進行雙櫃台交易，但是，若需提供跨櫃台交易功能，個別交易所參與者可按需要作出相應的系統升級。港交所會繼續與市場及雙櫃台莊家溝通，以支援他們的準備、測試及系統升級工作。

港交所稍後會就下一階段測試及推出日期另行公布。

港交所周五（5日）早前曾升0.6%，惟其後突挫1%，收報319.6元，跌0.7%。

有券商表示，大部分倚靠系統供應商的券商系統，未能更新及支援雙櫃台證券的跨櫃台交易，無法做到以人民幣買入，再以港元賣出的轉換。

有本地傳媒引述熟悉券商內部運作人士指，現時系統無法於雙櫃台間自動轉換，結算部人員須監察當日成交的股份是否「到貨」，再經人手後台轉換為另一種貨幣股份交收，擔心會嚴重增加日後的工作量，而包括「即日鮮」結算的問題仍有待解決。

該報道續指，港交所主席史美倫、聯席營運總監姚嘉仁等高層，近日跟部分業界代表及券商高層會面，席間曾詢問有關「港元-人民幣雙櫃台」準備工作，惟現場人士支吾以對。

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編輯：姚卓然