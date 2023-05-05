▲ 【新股IPO】順豐控股據報籌備香港上市 年內或集資20億至30億美元

由商人王衛創辦的速遞公司順豐控股（深：002352）據報已啟動香港上市工作。外電引述消息指，順豐控股已委任高盛、華泰和摩根大通評估於香港發行股份計劃，最快年內上市，集資額或達20億至30億美元。

順豐控股現時在深交所上市，最新市值約2700億元人民幣，折合390億美元。

彭博社引述匿名消息指，順豐控股早於3年前已與上市顧問初步討論香港上市計劃，而目前有關討論仍在進行之中，上市時間和規模都可能有變。

順豐控股於1993年在香港成立，其後發展重心改為在內地，2017年成功在深交所借殼上市，現已是全球第4大的上市快遞公司。順豐控股目前在香港持有嘉里物流 （00636） 主要股權，旗下順豐房託 （02191） 、順豐同城 （09699） 亦在香港上市。

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編輯：麥德銘