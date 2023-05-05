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【摩通CEO】摩通戴蒙即將到訪上海、香港　為前年「長壽論」後首度訪華

股市 15:37 2023/05/05

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【摩通CEO】摩通戴蒙即將到訪上海、香港　為前年「長壽論」後首度訪華

外電報道，摩根大通（美：JPM）主席兼行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）將於5月、6月兩次到訪中國，包括到訪上海和香港，是自疫情以年來首次到訪內地，也是2021年涉及共產黨言論後首次到訪。

《路透》引述消息指，戴蒙此行將到訪上海，届時出席摩根科技交流會議（Morgan Tech Exchange Conference）、中國新經濟論壇和全球中國峰會共3場會議，並參與內部和外部會談。據稱，將有近1500人參加摩通的全球中國峰會，其中主要是外國投資者，表明海外投資者在中國重新開放後仍有興趣回購中國資產。

消息續指，在上海之行之後，他計劃在今年6月初訪問香港。戴蒙上次訪港是在2021年11月，會見摩通員工和客戶。

當時正夕香港嚴格執行防疫隔離措施時期，戴蒙當時獲港府豁免隔離21日，時任行政長官林鄭月娥表示，批核的理據是經濟考量，「畢竟（摩通）是一間很大的銀行，他在香港有重要業務，他的行程是有限制的，風險完全可控。」

「摩通將比中國共產黨更長壽」言論惹爭議

另外，戴蒙於2021年出席波士頓學院執行長俱樂部的小組討論時，提及摩通及中共都在慶祝在華成立一百周年，並開玩笑地稱：「我敢打賭，我們將更加長壽。」他又指︰「我不可能在中國這樣說；但不管怎樣，他們可能都在聽。」

有關言論在中國引發爭議，戴蒙其後「補鑊」，承認不應該發表有關評論，「對任何群體，不管是國家、其領導層或者是社會和文化的任何一部分進行取笑或貶損，從來都不對。」

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