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碧咸大仔談如何熱愛廚藝 透露和太太最愛一國美食

環球社會熱點 16:10 2023/05/05

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英超退役球星碧咸（David Beckham）長子Brooklyn和《米其林指南》（Michelin Guide）合作，在社交平台Instagram發布影片。他在影片中談及指自己對烹飪的熱忱，指是少數能令他忘記正在發生事情的活動之一。

碧咸49歲生日 維多利亞貼老公性感照放閃 【下一頁】

現年24歲的Brooklyn立志成為一名廚師，指其中一個原因是覺得廚師工作很有藝術氣息。他指廚師努力工作，每時每刻都在鍛煉自己的手藝。Brooklyn鍾情煮食，稱自己下廚時可以專心集中，摒除任何雜念。

Brooklyn教整美式三文治

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Brooklyn在影片中透露，小時候經常在父親踢波後，會一齊去倫敦的酒館，但由於年幼所以他並未飲酒，通常會吃用餡餅、薯蓉或報紙包著的炸魚薯條配醋。

但Brooklyn亦在影片中透露，現時他和太太Nicola Peltz非常喜愛日式料理，並大讚日本人對待食物的方式，非常小心和精確。

碧咸大仔教整三文治再出事 網民狠批非傳統美式做法 【下一頁】

不過，Brooklyn廚藝一直不獲網民讚賞。他上周曾在Instagram發布一段影片，內容展示製作美式烤芝士三文治的過程。但因過程中曾經使用火槍，被指完全沒有必要。他此前亦因用松露製作意粉，而被網民批評過於離地。

同時亦有網民留意到，Brooklyn在教烤三文治影片中穿著一條帶有破洞的運動褲。有網民留言表示，破洞令他分心。

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責任編輯：李俊儀

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