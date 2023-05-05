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【Apple動向】Apple擬限制無認證USB-C線功能　歐盟警告禁售其產品

科技 14:49 2023/05/05

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近日有傳聞指出Apple將會限制無認證USB-C配件功能，於是歐盟亦警告Apple，如傳聞屬實，產品或被禁售。

蘋果（Apple）多年來使用自家Lightning接口，但為配合歐盟新例，以在歐盟成員國內進行銷售，預計iPhone15將會配備USB-C接口。近日有傳聞指出Apple將會限制無認證USB-C配件功能，於是歐盟亦警告Apple，如傳聞屬實，產品或被禁售。

傳聞指，Apple未來產品只能用Made for iPhone（MFi）認證的USB-C配件，並會限制未經認證配件的充電速度及其他功能。

據外媒《Die Zeit》報道，歐盟委員會委員Thierry Breton已針對有關消息向Apple發信，表示不允許公司限制USB-C充電線的功能，一旦公司堅持此計劃，歐盟將在法案生效後，禁止iPhone在其範圍內銷售。而歐盟早在3月一個會議上就此事對Apple發出警告。

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Apple仍有機會限制USB-C功能

Apple需在2024年底完全遵循新例，故公司或有機會在今年推出的iPhone15接口加入驗證芯片，限制其他USB-C線功能。

責任編輯：歐朗欣

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