【WhatsApp新功能】WhatsApp即將更新意見調查功能　轉寄時附上說明文字

為增加聊天效率及趣味，WhatsApp今（5日）宣佈，即將更新意見調查功能，以及轉寄WhatsApp訊息時，將附上說明文字等多項新功能。WhatsApp表示，已開始向全球各地的用戶推出以下多項更新，預計未來數星期內所有用戶都能看到。

意見調查功能更新

WhatsApp提到，意見調查功能將有三大更新，以幫助群組收集資訊並共同作出決定。

單次意見調查：即將推出 關閉「允許選擇多個答案」 選項，讓意見調查建立者能夠只允許投票一次，以取得明確答案

選項，讓意見調查建立者能夠只允許投票一次，以取得明確答案 聊天室中搜尋意見調查：有見WhatsApp用戶不一定每次都能馬上投票，之後在聊天室可能就不容易找到意見調查。因此，之後 在「聊天室」畫面上順序按下「搜尋」和「意見調查」，即可看到所有結果的清單

隨時掌握意見調查結果：在用戶的意見調查有人投票時將收到通知，並看到總投票人數，以便隨時輕鬆掌握意見調查的最新戰況

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轉寄時附上說明文字

透過WhatsApp分享相片，如轉寄的媒體內含說明文字，用戶可以選擇保留、刪除或完全重寫說明文字來提供額外資訊，更清晰地轉寄媒體內容。另外也可以在轉寄相片和影片時加上說明文字。

分享含有說明文字的文件

如果用戶分享的文件需要稍加說明，例如傳送報紙、文章或工作文件，都可以選擇在分享前加上說明文字。

責任編輯：張寶燕

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