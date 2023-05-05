芬蘭報章奇招繞過媒體限制 向俄民眾散播對烏戰爭真正資訊

俄羅斯大力控制當地媒體報道對烏克蘭戰爭的內容，但芬蘭最大報章想出奇招，利用風靡俄羅斯的射擊遊戲Counter-Strike（簡稱CS），向俄羅斯民眾散播俄烏戰爭的真實情況。

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赫爾辛基日報（Helsingin Sanomat）主編穆卡（Antero Mukka）表示，憂慮開戰後俄羅斯的新聞自由及言論自由，決定另尋方法為俄國民眾提供烏克蘭戰爭發生的實際情況。於是，報章想到在俄羅斯男性中十分盛行的遊戲CS。

報章在遊戲中創造一個飽受戰爭摧殘的斯拉夫人城市，名為Vonya（俄語意思為戰爭），展示俄羅斯發動的戰爭對烏克蘭造成的破壞。

玩家在遊戲中亦可進入一個全紅裝飾的「秘密」房間，內裹將會展示多張俄軍對烏克蘭的所作所為，包括在布查（Bucha）被指控的大屠殺，以及赫爾辛基日報對俄軍「暴行」的報道。

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穆卡希望，最少有部分俄國民眾有機會接觸到外界資訊。他指如果部分年輕俄羅斯男性因為CS接收到相關報道，起碼有望刺激他們反思對烏克蘭戰爭是否值得。

自俄烏戰爭開始後，俄國政府禁止民眾接觸外國媒體內容，並宣稱今次對烏克蘭戰爭為「特別軍事行動」。

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責任編輯：吳漢培