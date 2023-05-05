  • 29°C
香港時間 : 2023505日 (週五) 16:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

芬蘭報章奇招繞過媒體限制 向俄民眾散播對烏戰爭真正資訊

環球社會熱點 14:40 2023/05/05

分享：

分享：

俄羅斯大力控制當地媒體報道對烏克蘭戰爭的內容，但芬蘭最大報章想出奇招，利用風靡俄羅斯的射擊遊戲Counter-Strike（簡稱CS），向俄羅斯民眾散播俄烏戰爭的真實情況。

俄烏代表搶國旗 會議現場打大交（有片） 【下一頁】

赫爾辛基日報（Helsingin Sanomat）主編穆卡（Antero Mukka）表示，憂慮開戰後俄羅斯的新聞自由及言論自由，決定另尋方法為俄國民眾提供烏克蘭戰爭發生的實際情況。於是，報章想到在俄羅斯男性中十分盛行的遊戲CS。

報章在遊戲中創造一個飽受戰爭摧殘的斯拉夫人城市，名為Vonya（俄語意思為戰爭），展示俄羅斯發動的戰爭對烏克蘭造成的破壞。

玩家在遊戲中亦可進入一個全紅裝飾的「秘密」房間，內裹將會展示多張俄軍對烏克蘭的所作所為，包括在布查（Bucha）被指控的大屠殺，以及赫爾辛基日報對俄軍「暴行」的報道。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

俄克宮遇襲釀普京暗殺疑雲 專家分析3大可能 【下一頁】

穆卡希望，最少有部分俄國民眾有機會接觸到外界資訊。他指如果部分年輕俄羅斯男性因為CS接收到相關報道，起碼有望刺激他們反思對烏克蘭戰爭是否值得。

自俄烏戰爭開始後，俄國政府禁止民眾接觸外國媒體內容，並宣稱今次對烏克蘭戰爭為「特別軍事行動」。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【俄烏戰爭】澤連斯基否認圖刺殺普京 將發動反攻
2023/05/04
【俄烏戰爭】澤連斯基否認圖刺殺普京 將發動反攻
【俄烏戰爭】俄指烏企圖暗殺普京 克宮上空有無人機爆炸
2023/05/03
【俄烏戰爭】俄指烏企圖暗殺普京 克宮上空有無人機爆炸
【俄烏戰爭】俄以安全為由 縮減勝利日慶祝規模
2023/05/03
【俄烏戰爭】俄以安全為由 縮減勝利日慶祝規模
【俄烏戰爭】烏軍組8個「暴風」新兵旅 準備反擊俄羅斯
2023/05/03
【俄烏戰爭】烏軍組8個「暴風」新兵旅 準備反擊俄羅斯
【俄烏戰爭】美料俄軍5個月內折損逾10萬人 死傷主要在一戰場
2023/05/02
【俄烏戰爭】美料俄軍5個月內折損逾10萬人 死傷主要在一戰場

你可能感興趣

【俄烏戰爭】澤連斯基否認圖刺殺普京 將發動反攻
10:50 2023/05/04
【俄烏戰爭】澤連斯基否認圖刺殺普京 將發動反攻
【俄烏戰爭】俄指烏企圖暗殺普京 克宮上空有無人機爆炸
21:16 2023/05/03
【俄烏戰爭】俄指烏企圖暗殺普京 克宮上空有無人機爆炸
【俄烏戰爭】俄以安全為由 縮減勝利日慶祝規模
15:00 2023/05/03
【俄烏戰爭】俄以安全為由 縮減勝利日慶祝規模
地緣政治 軍事 俄羅斯 烏克蘭 芬蘭 戰爭 遊戲 赫爾辛基

上一篇文章

日本石川6.3級地震 未有海嘯警報

下一篇文章

近半美國民眾憂銀行存款安全 超08金融海嘯後水平
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

港人移居英國熱門地 成倫敦以外生活成本最高城市
港人移居英國熱門地 成倫敦以外生活成本最高城市
英兩女KOL「有眼不識泰山」 街頭訪問認唔出眼前明星
英兩女KOL「有眼不識泰山」 街頭訪問認唔出眼前明星
Emma Watson親揭息影4年原因 坦言不快樂
Emma Watson親揭息影4年原因 坦言不快樂
英希斯路機場將罷工8日 加冕典禮或受影響
英希斯路機場將罷工8日 加冕典禮或受影響
Gucci員工高調曬入職禮物 講錯1句遭怒炒兼全數交還
Gucci員工高調曬入職禮物 講錯1句遭怒炒兼全數交還
俄克宮遇襲釀普京暗殺疑雲 專家分析3大可能
俄克宮遇襲釀普京暗殺疑雲 專家分析3大可能
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款