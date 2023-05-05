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【電子優惠】電子優惠券助展商提高客戶認知度3.7倍

商業 14:24 2023/05/05

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在2月的香港寵物節2023採用了電子優惠券方案，據供應商On-us調查發現，電子優惠券方案成功協助參展商提高客戶認知度3.7倍，並帶來4倍的消費收入。

【居屋裝修】40萬裝修和明苑居屋 締造517呎寵物共融安樂窩

On-us從交易記錄發現，香港寵物節參加者的總花費金額是電子優惠券兌換金額的4倍，這代表若消費者兌換了1,000元的優惠券，總花費將高達4,000港元，顯示香港寵物節參展商透過優惠券大幅提升營業額，並獲得了顯著的投資回報。

小面額優惠券同樣有效

電子優惠券亦有助推動人流和提高參展商認知度。數據顯示，每張電子優惠券在兌換前都錄得平均3.7次點擊，大大提升客戶對參展商的認知度。免費贈品券的兌換率高達70％，反映免費贈品券能有效地吸引參加者到參展商攤位並帶來相應的消費。

On-us亦指即使是小面額的優惠券（$10/$20），也依然能有效帶動約20%的兌換率：「儘管預算有限，參展商仍應考慮提供小面額的優惠券，以經濟實惠的方式與參加者互動；從而吸引人流到攤位進行消費。」

【與寵同行】科技園推「寵物友善園區試行計畫」　可攜毛孩進指定公眾位置

責任編輯：李智賢

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