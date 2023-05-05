▲ 【adidas】Adidas首季經營利潤跌86%、勝預期 百億Yeezy存貨續成燙手山芋

德國體育用品商Adidas（德：ADSGn）公布，今年首季營業額按年跌0.5%至52.74億歐元，經營利潤跌86%至6000萬歐元，仍勝市場預期。市場原先預期，Adidas首季營業額按年跌4%。即使首季經營情況勝預期，Adidas維持全年錄得經營虧損7000萬歐元的指引。

Adidas首季業績續受累於Yeezy品牌停運影響，公司指，若撇除Yeezy業務，首季營業額按年增長9%。Adidas在拉丁美洲和亞太銷售額增長達雙位數百分比，但大中華區銷售額仍跌9%，北美市場則跌20%，若撇除Yeezy貢獻，北美銷售額則跌5%。

Adidas毛利率按年跌5.1百分點至44.8%，主要受折扣率提高、供應鏈成本增加、存款撥備增加、Yeezy品牌影響。

Adidas 未交代如何處理Yeezy 存貨

Adidas去年因應美國饒舌歌手Ye（前稱Kanye West）屢爆出爭議，而決定終止雙方合作的「Yeezy」品牌。Adidas早前估計，若不出售Yeezy存貨，公司將損失12億歐元（約104億港元）營業額，在最新季報上，Adidas未有更新如何處理該批存貨。

全集團而言，至3月底 Adidas現有存貨達57億歐元，按年增25%，但按季則錄得改善。

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編輯：麥德銘