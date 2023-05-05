【香港經濟】IMF料香港今年GDP增3.5%　續撐聯匯制度最合適安排

▲ IMF料香港今年GDP增3.5% 續撐聯匯制度最合適安排

國際貨幣基金組織（IMF）表示，儘管環球宏觀金融環境充滿挑戰，但隨着新冠疫情後經濟活動逐漸恢復正常，本港經濟正在強勁回升。IMF預計，2023年及2024年實質本地生產總值（GDP）將分別增長3.5%及3.1%，有望在兩年內恢復財政平衡。

IMF：若樓市炒風消退 可分階段撤「辣招」，可見【下一頁】

IMF代表團在香港進行磋商訪問後，公布其總結性陳述聲明，指中港通關消除政策的不確定因素，因此料旅遊服務輸出及本地經濟活動會陸續恢復正常，但由於經濟存在相當的閒置產能，料整體工資壓力保持溫和，住宅租金很可能持續偏軟。因此預計通脹壓力將保持溫和，消費物價指數通脹將逐步上升至2023年底的約2.25%。

中期而言，在人口老化、私人債務增加，以及中國內地長期經濟增長放緩的背景下，預計本地生產總值增幅將降至3%以下。然而，與中國內地持續的經濟融合，以及積極推動創新科技發展，或能避免潛在增長減慢。

IMF：聯匯制度仍然是最合適安排

談及本港的聯匯制度，IMF表示，本港金融體系保持穩健，聯匯制度繼續暢順運作，為經濟及金融體系提供穩固的支柱，讓金融體系發揮國際金融中心的角色，故聯匯制度仍然是維護香港宏觀經濟及金融穩定的最合適安排。

籲加強吸引人才的競爭力

有關搶人才方面，IMF認為香港應繼續加強吸引人才的競爭力，支持發展創新型工業和營造商業動力，並增加數碼相關科技的教育及在職培訓，增加邁向數碼化及技術主導型經濟所需的勞動力供應。

IMF認為，港府可視乎需要進一步擴大吸引海外人才的計劃。

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記者：伍鍵文