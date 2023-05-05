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近半美國民眾憂銀行存款安全 超08金融海嘯後水平

環球經濟金融 14:21 2023/05/05

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美國最新民調發現，接近一半的受訪美國民眾擔任自己在銀行或其他金融機構的存款安全，為2008年金融海嘯後，首次出現民眾對銀行存款有類近水平的安全憂慮。

FDIC建議提高企業存款保險上限 惟需國會批准 【下一頁】

美國知名民調機構蓋洛普（Gallup）於4月3日至25日，在矽谷銀行（Silicon Valley Bank， SVB）及中型銀行Signature Bank破產後，查詢民眾對銀行或金融機構內存款安全的信心。

結果顯示，19%受訪美國民眾非常憂慮存放銀行或金融機構的款項，29%受訪者屬中度憂慮。反之，30%受訪民眾不太憂慮，5分1人表示根本不擔心。

金融海嘯爆發後不久的2008年9月，當時民調顯示，45%受訪美國成年人非常及中度憂慮銀行存款安全。同年12月，國會的問題資產救助計劃（Troubled Asset Relief Program，簡稱TARP）推後，民眾憂慮程度才稍為回落至41%。

紐約加州兩年度稅收減逾7000億 大批高收入人群外移 【下一頁】

若以政治取向區別，過半共和黨人及獨立選民憂慮存款安全，民主黨人憂慮程度只有36%。家庭件收入超過10萬美元民眾憂慮程度與民主黨人類近，約為40%。低於4萬美元或界乎4萬至10萬美元民眾憂慮程度亦同樣過半。

不過，民調在美國第一共和銀行（First Republic Bank）出現危機前完成，如今當地民眾對金融機構存款的信心可能再有變化。

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責任編輯：吳漢培

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