【螞蟻集團】螞蟻集團據報圖引入投資者　考慮出售香港虛擬銀行股份　

▲ 【螞蟻集團】螞蟻集團據報圖引入投資者 考慮出售其香港虛擬銀行部門股份

據《彭博》引述知情人士透露，阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲旗下螞蟻集團正在考慮出售其在香港的虛擬銀行部門的股份。 知情人士指，螞蟻銀行（香港）一直在與潛在投資者洽談以加強業務。可是，該計劃是初步的，可能會發生變化。 螞蟻金服拒絕在電子郵件聲明中置評。

螞蟻銀行是金管局近年來批准的8家虛擬貸款機構之一，與 ZA Bank和 WeLab Bank 等競爭對手展開競爭。在中國，其母公司螞蟻集團一直在全面重組業務，以滿足監管要求在其首次公開募股於2020年停止後。

螞蟻銀行香港去年虧損2億元 客戶存款落後同業

根據最新年報，螞蟻銀行在2022年虧損2.03億港元，按年收窄 12.6%，不過其客戶存款較另外7家虛擬銀行遜色，至去年底只有3.54億元，為唯一不足10億港元的虛擬銀行，並按年減少一半。

馬雲旗下螞蟻集團於2018年8月成立了全資子公司，並於次年5月獲得了銀行牌照批准。 馬雲在1月份表示，他將放棄對螞蟻集團的控制權，在變更後持有約6.2%的投票權。

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編輯：姚卓然