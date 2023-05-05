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【螞蟻銀行】螞蟻集團據報擬減持香港虛擬銀行逾半股權　引入多名投資者

股市 17:20 2023/05/05

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【螞蟻集團】螞蟻集團據報圖引入投資者　考慮出售其香港虛擬銀行部門股份　

市場消息指，阿里巴巴 （09988） 持股、馬雲旗下螞蟻集團正在考慮出售其在香港虛擬銀行—螞蟻銀行（香港）股權，涉及逾一半股權。不過，據了解，螞蟻銀行（香港）擬引入多於一名新投資者，料不涉及控股權轉換，並傾向以發行新股。

彭博社引述知情人士指，螞蟻銀行（香港）一直在與潛在投資者洽談以加強業務，但計劃尚未落實。

螞蟻銀行（香港）是金管局批出的8家虛擬銀行之一。不過，公司在2020年9月開業後，螞蟻集團在內地、香港上市觸礁後處於整改階段，而螞蟻銀行（香港）發展一直較同業較保守

螞蟻銀行香港去年虧損2億元　客戶存款落後同業

根據最新年報，螞蟻銀行在2022年虧損2.03億港元，按年收窄12.6%，不過其客戶存款較另外7家虛擬銀行遜色，至去年底只有3.54億元，為唯一不足10億港元的虛擬銀行，並按年減少一半。

馬雲旗下螞蟻集團於2018年8月成立了全資子公司，並於次年5月獲得了銀行牌照批准。馬雲在1月份表示，他將放棄對螞蟻集團的控制權，在變更後持有約6.2%的投票權。

8間虛銀2022年業績出爐  邊間蝕得最少？可見【下一頁】

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編輯：姚卓然

港股 螞蟻銀行 阿里巴巴－SW（09988） 虛擬銀行 馬雲 銀行 金融 香港 螞蟻金服
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