解讀聯儲局聲明及鷹派暫停加息立場

美國聯儲局一如市場預期展示鷹派暫停加息的立場，主席鮑威爾也盡量減少發表言論，因此市場反應平靜。會後議息聲明和新聞發布會亦與我們的觀點一致，即這可能是本次歷史性緊縮周期的最後一次加息。雖然加息周期已經結束，但減息門檻卻甚高，相信只有在經濟增長顯著惡化時才會觸發減息。

儘管美國銀行體系脆弱的問題惡化，經濟指標亮起衰退紅燈，但聯儲局仍然宣布再加息25基點。即使聯儲局聲明承認市場面對「信貸狀況收緊」等轉弱情況，對經濟活動造成「不確定的」影響，但聯儲局亦無放棄其鷹派立場。聲明中並無刪除「額外收緊政策可能是適當做法」相關的措辭，但更直接說明其條件是「在釐定額外收緊政策的適當幅度時，聯邦公開市場委員會將考慮『多項標準因素』」。

鮑威爾試圖強調有關「額外收緊政策」措辭上的變化具有「意義」，但我們仍然視之為央行有意暫停加息，並傾向在有需要時採取進一步行動。

更重要的是，聯儲局對經濟增長評估的調整有限，反映其似乎並不擔心銀行業危機或經濟硬著陸。事實上，若這份聲明是在三個月前發表，似乎會顯得合適。

誠然，聯儲局正處於進退兩難局面：如果承認面對問題，市場便會在央行放寬政策前過早預先行動，刺激樓市活動，並推高資產價格。相反，如果當局對風險顯得毫不在乎，便會導致市場顯著收緊，進一步削弱金融穩定性。

雖然我們的基本預測認為當局不會再度加息，但市場認為未來兩次會議再加息的機會率遠高於減息。此外，即使我們預料聯儲局會在年底減息一次，展開寬鬆周期，但同時亦清楚知道，受累於物價層面的重大衝擊及通脹過早回升的憂慮，聯儲局應對增長轉弱時可能會嚴重滯後。這一點甚為重要，因為我們已習慣當局會在經濟衰退時立即大幅減息的情況。在經濟衰退下，當局不減息並非我們的基本預測，但確實是一個需要考慮的情境，部份原因是多項資產類別將會因此而受到拖累。