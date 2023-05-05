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【網絡安全】HTML附件比例上升　繼續成為最流行惡意文件類型

科技 13:20 2023/05/05

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Barracuda在3月掃描並分析了數百萬封電郵附件，而HTML附件當中有接近一半，45.7%為惡意附件，比去年5月的報告上升超過一倍。

網絡安全持續到關注，不法分子以不同形式包裝攻擊行為，危害網絡安全。雲端安全方案供應商Barracuda發表最新網絡威脅報告，指出HTML附件為最危險惡意附件類型，佔全部附件類型21%。

Barracuda在3月掃描並分析了數百萬封電郵附件，而HTML附件當中有接近一半，45.7%為惡意附件，比去年5月的報告上升超過一倍。

【藉ChatGPT行騙】冒充ChatGPT惡意軟件飆升　Meta：正研究防禦方法

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【網絡安全】港警夥初創辦「狩網運動」　助中小企提升網安水平

HTML附件常用於電子郵件，如用新聞稿、行銷資料等，文件擴展名為.html、.htm和.xhtml。攻擊者會用以其作攻擊手段，進行網絡釣魚、個人資料盜竊和傳送惡意軟件。附近將用户重新定向並引到釣魚網站，或引導其點擊有害內容，再下載惡意程式。

Barracuda首席技術官 Fleming Shi 表示，建立適切的網絡安全環境非常重要，要採用有效並用人工智能（AI）驅動的電郵保護措施，不只掃描連結和附件，亦要評估整封電郵的內容。用户也能採用多重身分驗證、零信任訪問形式等，減低安全風險。

責任編輯：歐朗欣

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