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南韓少女墮樓送院被8醫院拒收 終在救護車上枉死

環球社會熱點 13:04 2023/05/05

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南韓衛生部周四（4日）表示，東南部城市大邱8間綜合醫院3月19日時，因無理拒絕接收1名17歲墮樓少女救助，導致女生乘搭救護車2小時後身亡，其中4間涉事醫院將遭處罰。南韓衛生部指，將暫停4間醫院補貼半年，並處罰涉事工作人員。

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據報涉事少女於當日下午2時15分從一座4層樓高的建築物墮下，頭部和右腳踝受傷。有當地媒體報道指，少女獲救時意識清醒。她事發20分鐘後首先被送往大邱Fatima醫院（DFH）急診室，但被院方以患者需要接受精神診斷為由拒收。

救護車隨即將少女送至慶北大學醫院（Kyungpook National University Hospital，KNUH），但卻被告知要先聯絡醫院的區域創傷中心，惟後者以空間不足為由兩度拒收。事後專家調查發現， KNUH 當時仍有1個空床位，且中心當時其他患者傷勢相對較輕。

而啟明大學東山醫院（Keimyung University Dongsan Hospital，KUDH）則指因有另一場手術未完成，所以拒收涉事少女。最後一間被處罰醫院則為大邱天主教大學醫療中心（Daegu Catholic University Medical Center，DCUMC），院方以神經外科人員不在為由拒收。

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最終少女於當日下午4時半（香港時間下午3時半）心臟停頓，救護人員隨即為她心肺復甦，但最終於DCUMC被宣告死亡。

南韓衛生部裁定，將暫停上述4間醫院補貼半年。據報其中KNUH涉及的補貼總額達2.2億韓圜（約130萬港元），其他三間則達480萬韓圜（約2.86萬港元）。醫院亦需提出措施防止類似事件再度發生，院內相關工作人員亦需處罰，首兩間拒收醫院DFH和KNUH分別被罰款3,600萬韓圜（約21.5萬港元）及1,600萬韓圜（約9.5萬港元）。

大邱消防局官員3月29日時曾指，救護和消防人員當日幾乎致電市內全數醫院，但都未能找到一間願意接收。據報市內另外4間醫院當日亦拒絕接受傷者，但專家小組接納院方解釋，指無床位或能力接收少女。

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責任編輯：李俊儀

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