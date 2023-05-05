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5人被判美國會山莊暴動案罪成 最高囚20年

環球社會熱點 12:32 2023/05/05

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美國5名極右白人至上主義組織「驕傲男孩」（Proud Boys）日前被裁定，因涉及國會山莊暴動中的多項控罪罪名成立，面臨最高20年監禁刑罰。

特朗普批拜登等於混亂 若重返白宮誓查檢察官 【下一頁】

華盛頓地區法院周四（4日）裁定，包括「驕傲男孩」前領袖Enrique Tarrio在內4人，因國會山莊暴動被起訴的共謀暴亂罪（seditious conspiracy）及其他連串控罪罪名成立。

第5名被告Dominic Pezzola的共謀暴亂罪罪名不成立，陪審團指他在「驕傲男孩」非領導階層人物，亦未活躍參與組織群組。但他與其他4人一同裁定，多項聯邦重罪罪成。部分被告代表律師表示，不同意陪審團決定，將就裁決提出上訴。

所有被告均有最少一項最高可被判囚20年的罪名成立，5人刑期可能十分長。地區法官Timothy Kelly表示，最快在7月底宣布判刑。

特朗普抵紐約市將出庭應訊 料採集指紋影大頭照（第二版） 【下一頁】

今次罪成裁決亦是司法部就國會山莊暴動案件，第3次成功以共謀暴亂罪檢控涉事人士。司法部長加蘭（Merrick Garland）表示，裁決展示司法部會揭盡所能捍衛美國民眾及民主。

「驕傲男孩」為前總統特朗普（Donald Trump）的堅定支持者，在2020年大選後曾多次在華盛頓發起遊行，並多次與極左反法西斯人士衝突。「驕傲男孩」的連串遊行示威活動，被指是引發國會山莊暴動的原因之一。

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責任編輯：吳漢培

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