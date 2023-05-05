  • 29°C
香港時間 : 2023505日 (週五) 16:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

攜眷盛裝出席時裝界奧斯卡　費達拿手戴18萬新款勞力士成焦點

15:17 2023/05/05

分享：

分享：

本周全球時尚界盛事，非於1/5舉行的MET GALA，這個被譽為時裝界奧斯卡的盛會，同時也是流行指標，誰in誰out一目了然。去年9月才退役的網球界天王費達拿（Roger Federer）更首次成為大會聯合搞手之一，足見其在地位的重要性！

今年費達拿與太座Mirka Federer雙雙出席。（圖片：ig@rogerfederer）

費天王首次成為大會搞手，打卡亦不忘幫其好友Rolex宣傳，戴上Rolex全新1908系列，並打番句：「Happy Met Gala 2023🥂✍🏼 」添。（圖片：ig@rogerfederer）

這次費達拿在其擁有千多萬followers的社交平台Instagram共發了６張帖文，早前更發文多謝Anna Wintour的邀請，盛讚對方為MET Museum搞了一個影響力超厲害，不只紐約更是全球的盛事。而費達拿當日亦攜同妻子Mirka Federer出席，一身由Dior創作總監Kim Jones設計的孖襟Tuxedo，為隆重其事，作為勞力士超好友的費天王，更率先帶上今年４月才公布，品牌最新推出的1908系列白金腕錶助興！

1908系列腕錶：錶徑39毫米，白色黃金錶殼，醇黑色錶面，搭載自家製7140型自動上鏈恒動機芯，動力儲存約66小時，黑色鱷魚皮錶帶，防水50米。（$181,900／圖片：黃鑑江）

顧名思義，1908系列旨在致敬1908年，勞力士創辦人Hans Wilsdorf在此年為品牌命名Rolex（勞力士），並於瑞士註冊商標。是以尊貴典雅作設計風格，其中錶面更是以琺瑯上釉等工藝，糅合磁控管陰極濺鍍科技，即以在真空環境中沉積一層薄膜，為錶面表面加色，是一種精密技術。

此外，跟隨今年錶界焦點，鉑金版Daytona一樣，起用透明錶殼底蓋，足以證明它在錶界的地位！

1908系列腕錶黃金版搭啡色鱷魚皮錶帶。（$172,000／圖片：黃鑑江）

今年除了鉑金款Daytona外，就只有全新1908系列，以透明錶殼底蓋。（圖片:黃鑑江攝）

撰文：黃鑑江

相關文章

【時裝奧斯卡】紐約Met Gala關繼威「老佛爺」造型現身　楊紫瓊Karl Lagerfeld+宋慧喬Fendi Couture
2023/05/02
【時裝奧斯卡】紐約Met Gala關繼威「老佛爺」造型現身　楊紫瓊Karl Lagerfeld+宋慧喬Fendi Couture
【時裝帝國】逾二千億美元身家膺全球新首富　紀錄片揭LVMH總裁時裝界成王之路
2023/05/04
【時裝帝國】逾二千億美元身家膺全球新首富　紀錄片揭LVMH總裁時裝界成王之路
Watches and Wonders 2023　 世界腕錶年度巡禮最終回
2023/04/19
Watches and Wonders 2023　 世界腕錶年度巡禮最終回

你可能感興趣

【時裝奧斯卡】紐約Met Gala關繼威「老佛爺」造型現身　楊紫瓊Karl Lagerfeld+宋慧喬Fendi Couture
17:09 2023/05/02
【時裝奧斯卡】紐約Met Gala關繼威「老佛爺」造型現身　楊紫瓊Karl Lagerfeld+宋慧喬Fendi Couture
【時裝帝國】逾二千億美元身家膺全球新首富　紀錄片揭LVMH總裁時裝界成王之路
12:59 2023/05/04
【時裝帝國】逾二千億美元身家膺全球新首富　紀錄片揭LVMH總裁時裝界成王之路
Watches and Wonders 2023　 世界腕錶年度巡禮最終回
18:55 2023/04/19
Watches and Wonders 2023　 世界腕錶年度巡禮最終回
鐘錶 鐘錶 二手市場 勞力士 時裝服飾 奧斯卡 費達拿

下一篇文章

【轉數快】轉數快戶口突破1200萬個新關 今年首4個月新增60萬戶口
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】港元定存3個月享6厘倒數 速賺1280元利息
【港元定存】港元定存3個月享6厘倒數 速賺1280元利息
【ESG】冠軍ESG基金去年吸資逾百億 專家拆解逆市熱賣玄機
【ESG】冠軍ESG基金去年吸資逾百億 專家拆解逆市熱賣玄機
【港元定存】半年港元定存最高3.7厘 罕現破頂息
【港元定存】半年港元定存最高3.7厘 罕現破頂息
【日圓定存】日圓定存息最高7厘 花旗料圓滙今年升上120
【日圓定存】日圓定存息最高7厘 花旗料圓滙今年升上120
【美元定存】3個月美元定存息最高5.5厘 中小行續加息搶吸資金
【美元定存】3個月美元定存息最高5.5厘 中小行續加息搶吸資金
【港元定期存款】恒生半年港元定存減至3.19厘 邊間大行變最高息
【港元定期存款】恒生半年港元定存減至3.19厘 邊間大行變最高息
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款