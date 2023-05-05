攜眷盛裝出席時裝界奧斯卡　費達拿手戴18萬新款勞力士成焦點

本周全球時尚界盛事，非於1/5舉行的MET GALA，這個被譽為時裝界奧斯卡的盛會，同時也是流行指標，誰in誰out一目了然。去年9月才退役的網球界天王費達拿（Roger Federer）更首次成為大會聯合搞手之一，足見其在地位的重要性！

▲ 今年費達拿與太座Mirka Federer雙雙出席。（圖片：ig@rogerfederer）

▲ 費天王首次成為大會搞手，打卡亦不忘幫其好友Rolex宣傳，戴上Rolex全新1908系列，並打番句：「Happy Met Gala 2023🥂✍🏼 」添。（圖片：ig@rogerfederer）

這次費達拿在其擁有千多萬followers的社交平台Instagram共發了６張帖文，早前更發文多謝Anna Wintour的邀請，盛讚對方為MET Museum搞了一個影響力超厲害，不只紐約更是全球的盛事。而費達拿當日亦攜同妻子Mirka Federer出席，一身由Dior創作總監Kim Jones設計的孖襟Tuxedo，為隆重其事，作為勞力士超好友的費天王，更率先帶上今年４月才公布，品牌最新推出的1908系列白金腕錶助興！

▲ 1908系列腕錶：錶徑39毫米，白色黃金錶殼，醇黑色錶面，搭載自家製7140型自動上鏈恒動機芯，動力儲存約66小時，黑色鱷魚皮錶帶，防水50米。（$181,900／圖片：黃鑑江）

顧名思義，1908系列旨在致敬1908年，勞力士創辦人Hans Wilsdorf在此年為品牌命名Rolex（勞力士），並於瑞士註冊商標。是以尊貴典雅作設計風格，其中錶面更是以琺瑯上釉等工藝，糅合磁控管陰極濺鍍科技，即以在真空環境中沉積一層薄膜，為錶面表面加色，是一種精密技術。

此外，跟隨今年錶界焦點，鉑金版Daytona一樣，起用透明錶殼底蓋，足以證明它在錶界的地位！

▲ 1908系列腕錶黃金版搭啡色鱷魚皮錶帶。（$172,000／圖片：黃鑑江）

▲ 今年除了鉑金款Daytona外，就只有全新1908系列，以透明錶殼底蓋。（圖片:黃鑑江攝）

撰文：黃鑑江