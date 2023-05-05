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【券商點睇】燃煤業務盈利反轉在即 華能國際拐點或已現 目標睇6.5

股樓投資 12:21 2023/05/05

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國信證券指出，受益於煤價下降及電價上漲，華能國際（00902）第一季燃煤業務由上年同期虧損32.72億元（人民幣，下同）收窄至僅虧損0.7億元，今年燃煤業務盈利反轉的邏輯，得到更加明確驗證。今年以來煤價下行趨勢明顯，第一季秦皇島港Q5,500動力煤平均價為每噸1,130.28元，而截至4月28日，現貨煤價已進一步下滑至998元，公司燃煤業務的盈利狀況有望進一步大幅提升。

【同場加映】溫股知新：走勢未明朗 買貨勿太狼

溫股知新
【溫股知新】走勢未明朗 買貨勿太狼

隨着華能國際的綠色、低碳轉型發展穩步推進，風電、光伏等新能源裝機佔比不斷提升，推動公司新能源上網電量快速增長。公司第一季境內風電、光伏上網電量按年增長29.1%、70.6%，利潤按年上升27%、117%，新能源業務成為公司季績扭虧為盈的主要貢獻者。該行預計今年來光伏、風電裝機成本的進一步回落，將推動公司新能源裝機規模繼續高速增長，從而提升公司的盈利及估值水平。

【延伸閱讀】大行報告：滙豐研究上調兩隻賭股收入預測 首選仍然是金沙中國，請按【見下頁

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公司第一季境內上網電量為1,070.09億千瓦時，境內各運行電廠平均上網結算電價按年上升3.33%，市場化交易電量佔比已達86.8%。國信預計，隨着宏觀經濟的進一步復復及電價市場化改革的穩步推進，公司上網電價持續維持高位。該行上調公司2023至2025年純利至124.03億元、147.89億元及162.35億元，當前股價對應的市盈率為5.4倍、4.6倍及4.2倍，維持「買入」評級，上調公司目標價至6.5港元。

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責任編輯：林衛

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華能國際電力股份（00902） 目標價 買入 港股 中國

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