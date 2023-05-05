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【國情點睇】官媒唱好民營經濟發展動能 讓民企擁更多資源及話語權

股樓投資 12:19 2023/05/05

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國內《經濟日報》發文唱好民營經濟，並提出「四新」的概念。所謂「四新」是指新技術、新產業、新業態、新模式，借助雲計算、大數據、物聯網、人工智能等技術，廣泛應用在一二三級產業中，開拓了市場空間，形成了新的增長點。第一季中國新設民營企業203.9萬戶，其中，新設「四新」經濟民營企業82.9萬戶。截至3月底，全國登記在冊「四新」經濟民營企業超過2,000萬戶。「四新」經濟保持強勁發展態勢，成為推動民營經濟發展的新動能。

【同場加映】溫股知新：走勢未明朗 買貨勿太狼

溫股知新
【溫股知新】走勢未明朗 買貨勿太狼

文章指出，「四新」是民企轉型升級的重要抓手。民營企業不斷研發新技術，創造新產品，進軍新領域，形成新產業、新業態和新模式，從而增強發展內生動力，提高市場競爭力。從更大視角看，民營企業在中國企業總量中的佔比達92.3%，是高質量發展的生力軍，民營企業大力發展「四新」，對於優化產業結構、實現新舊動能轉換具有重要意義。

【延伸閱讀】聯通季績： 中聯通首季多賺逾11% 創同期新高 績後股價回吐逾2%，請按【見下頁

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當然，支持民營經濟，少不了政策配合。文章又提及讓「四新」給民營經濟發展帶來更大動能，給民營企業更多資源和話語權，通過財稅優惠、資金補助等方式，鼓勵民營企業增強創新動力，加大研發投入，引導民營企業走好專精特新發展之路；放寬准入、降低門檻，對「四新」經濟建立包容審慎的執法監管機制，充分調動市場活力，同時，提高對「四新」領域潛在風險的敏感性和警惕性，強化風險管理能力，為新經濟發展保駕護航。

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責任編輯：林衛

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