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【數據點睇】國內服務業景氣度由高點回落 4月財新服務業PMI降至56.4

股樓投資 12:17 2023/05/05

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財新公布，4月財新中國服務業PMI錄得56.4，較上月回落1.4個百分點，仍處於歷史較高水平。日前，財新發布4月製造業PMI跌至49.5，近3個月首次跌落收縮區間，反映中國製造業和服務業景氣分化。同時，財新服務業PMI亦與官方PMI走勢一致，4月官方服務業PMI為55.1，低於上月1.8個百分點，但仍高於榮枯綫之上。

【同場加映】溫股知新：走勢未明朗 買貨勿太狼

溫股知新
【溫股知新】走勢未明朗 買貨勿太狼

從分項數據看，服務業供求兩旺。服務業經營活動指數和新訂單指數均小幅回落，但顯著高於榮枯綫，錄得2020年12月以來次高。外需強勁，服務業新出口訂單指數連續第四個月位於擴張區間，國際旅行限制解除繼續助推服務業出口，尤其是旅游業，在疫情限制放松後得到提振。

【延伸閱讀】恒指目標： 匯豐研究予今年恒指目標22490點 籲留意4大投資主題，請按【見下頁

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市場供需強勁，提振了服務業就業。4月服務業就業指數連續第三個月高於榮枯綫，但較3月高位回落超過2個百分點。積壓業務量已連續九個月錄得上升，積壓工作指數在擴張區間微漲，或源於新增業務量增加。另4月服務業市場樂觀情緒維持高位，經營預期指數連續第三個月微降，但仍顯著高於榮枯綫，企業普遍相信隨着疫情影響持續消退，市況和顧客需求將進一步改善。

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責任編輯：林衛

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