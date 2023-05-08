【機迷熱話】Apple Arcade遊戲訂閱服務　新增達20款遊戲

蘋果（Apple）早在2019年推出遊戲訂閱服務，至今已經匯聚逾200款遊戲，支持iPhone、iPad、Apple TV等多種裝置。近日，Apple Arcade的遊戲目錄再增加20款新作，包括迪士尼品牌遊戲、熱門獨立遊戲的手機版本、冒險及運動遊戲、城市建設遊戲等。

是次遊戲陣容當中，還可以玩到Apple Arcade獨家提供的《忍者龜》系列新款冒險遊戲《TMNT Splintered Fate》；以及填字遊戲《Disney SpellStruck》，各位機迷也可以在線上比賽模式中與朋友一起遊玩、完成每日挑戰，並測試自己的拼字能力。

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另外也加入App Store中的熱門遊戲，如《Temple Run+》、《Playdead’s LIMBO+》和《PPKP+》等。而該服務只需1人單次訂閱，即可讓最多達6位家人共享所有內容。

其他遊戲包括：

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以Disney和PIXAR角色為主的遊戲：

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責任編輯：張寶燕

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