【香港經濟】IMF：若樓市炒風消退　可分階段撤「辣招」

▲ 【香港經濟】IMF公布代表團訪港後總結性陳述 内容涉及經濟金融樓市等範疇

國際貨幣基金組織（IMF）代表團訪港後表示，本港樓市若有進一步的調整仍可能對經濟構成風險，宜適度放寬按揭成數及供款與入息比率規定，又指若炒賣風險減退，當局可分階段取消買家印花稅及新住宅印花稅。

IMF代表團在香港進行磋商訪問後，公布其總結性陳述聲明，内容涉及本港經濟、樓市發展、金融體系、人才發展等各大範疇。

宜適度放寬壓測規定 若樓市炒賣風險消退、可分階段撤「辣招」

IMF指，樓市在去年有所回調，進一步的調整仍可能對經濟構成風險。受到經濟活動疲弱及利率趨升影響，本港住宅物業價格已經由2021年9月回落16%左右，至2023年初回升。但按揭貸款利率上升，樓市進一步調整，或會帶來更沉重的償債負擔及負財富效應，遏抑私人消費。

聲明表示，當局應維持樓市相關的宏觀審慎監管措施，但在樓市受壓時作出調整。由於這些宏觀審慎監管措施的主要目的是保障金融穩定，任何對按揭成數及供款與入息比率規定的放寬，其幅度應與當時樓市相關的下行風險（例如樓價下跌及利率上升情況）相稱。

隨著經濟活動正常化及邊境重開，當局應審慎監察炒賣所產生的系統性風險，建議若有關風險減退，當局可分階段取消買家印花稅及新住宅印花稅。

聲明又提到，增加房屋供應是解決結構性供求失衡的關鍵，代表團歡迎現屆政府採取更協調的策略，增加房屋及住宅土地供應，包括物色土地及簡化法定與行政程序，認為當局可透過財政措施以鼓勵更有效地運用現有房屋。

料今明年GDP增5%及3.1% 聯匯制度仍然是最合適安排

IMF表示，儘管環球宏觀金融環境充滿挑戰，但隨着新冠疫情後經濟活動逐漸恢復正常，本港經濟正在強勁回升。IMF預計，2023年及2024年實質本地生產總值（GDP）將分別增長5%及3.1%，香港也有望在兩年內恢復財政平衡。

IMF指，香港金融體系保持穩健，聯匯制度繼續暢順運作，為經濟及金融體系提供穩固的支柱，讓金融體系發揮國際金融中心的角色，故聯匯制度仍然是維護香港宏觀經濟及金融穩定的最合適安排。

此外，IMF指，中港通關消除政策的不確定因素，因此料旅遊服務輸出及本地經濟活動會陸續恢復正常，但由於經濟存在相當的閒置產能，料整體工資壓力保持溫和，住宅租金很可能持續偏軟。因此預計通脹壓力將保持溫和，消費物價指數通脹將逐步上升至2023年底的約2.25%。

中期而言，在人口老化、私人債務增加，以及中國內地長期經濟增長放緩的背景下，預計本地生產總值增幅將降至3%以下。然而，與中國內地持續的經濟融合，以及積極推動創新科技發展，或能避免潛在增長減慢。

籲加強吸引人才的競爭力

有關搶人才方面，IMF認為香港應繼續加強吸引人才的競爭力，支持發展創新型工業和營造商業動力，並增加數碼相關科技的教育及在職培訓，增加邁向數碼化及技術主導型經濟所需的勞動力供應。

IMF認為，港府可視乎需要進一步擴大吸引海外人才的計劃。

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記者：伍鍵文