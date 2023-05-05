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【AAPL】蘋果拒仿效同業大裁員 庫克：屬最後手段
股市 11:29 2023/05/05
蘋果（美：AAPL）行政總裁庫克（Tim Cook）接受外電訪問時表示，大規模裁員是「最後手段」，但現階段並未納入公司考慮範疇內，而公司亦沒有大規模裁員的計劃。
相比Google母企Alphabet、微軟、亞馬遜、Meta等大型科技大幅裁員，蘋果員工暫時似乎可鬆一口氣。庫克雖然沒有排除裁員的可能性，但表示蘋果沒有任何裁員計劃，並表示這樣的舉措只是「最後的手段」，「我認為大規模裁員是最後的手段，因此，這不是我們目前正在談論的事情。」
不過，他表示，蘋果公司正在削減成本，並放慢了招聘速度。「我們在招聘方面繼續非常謹慎。我們將繼續招聘，只是招聘水平低於以前，我們正在做所有正確的事情來挑戰我們花費的東西，我們只是在尋找更多的方法來節省成本。」
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編輯：姚卓然
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