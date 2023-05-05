  • 29°C
香港時間 : 2023505日 (週五) 13:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【AAPL】蘋果拒仿效同業大裁員　庫克：屬最後手段

股市 11:29 2023/05/05

分享：

分享：

【AAPL】蘋果庫克：大規模裁員是最後手段　惟現時沒有大規模裁員計劃　

蘋果（美：AAPL）行政總裁庫克（Tim Cook）接受外電訪問時表示，大規模裁員是「最後手段」，但現階段並未納入公司考慮範疇內，而公司亦沒有大規模裁員的計劃。

相比Google母企Alphabet、微軟、亞馬遜、Meta等大型科技大幅裁員，蘋果員工暫時似乎可鬆一口氣。庫克雖然沒有排除裁員的可能性，但表示蘋果沒有任何裁員計劃，並表示這樣的舉措只是「最後的手段」，「我認為大規模裁員是最後的手段，因此，這不是我們目前正在談論的事情。」

不過，他表示，蘋果公司正在削減成本，並放慢了招聘速度。「我們在招聘方面繼續非常謹慎。我們將繼續招聘，只是招聘水平低於以前，我們正在做所有正確的事情來挑戰我們花費的東西，我們只是在尋找更多的方法來節省成本。」

更多美股新聞

【退休積滿Fund】做錯決定MPF回報相差逾100萬？專家教你揀咩基金 立即收看

退休積滿Fund
【退休積滿Fund】做錯決定MPF回報相差逾100萬？專家教你揀咩基金 立即收看

相關文章：

【AAPL業績】蘋果連續11年加派季息至0.24美元　首3月業績超預期　

【裁員潮︱Facebook母企】Meta朱克伯格︰將放慢招聘　不排除未來進一步裁員

【MSFT】微軟計劃裁減1萬人　料遣散費及重組將耗資12億美元

編輯：姚卓然

蘋果（Apple，美：AAPL） 庫克 職位招聘 美股 裁員
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【文心一言】百度半日曾升6%　李彥宏內部講話曝光　與ChatGPT差距有幾多？

下一篇文章

【總部撤港】FedEx將亞太區域總部由香港遷至新加坡
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【免費機票】國泰免費機票抽獎結果今公布　中獎者必須於5月9日前登記為國泰會員、否則領獎資格自動作廢
【免費機票】國泰免費機票抽獎結果今公布　中獎者必須於5月9日前登記為國泰會員、否則領獎資格自動作廢
【美股期貨】4月非農數據公布前　道指期貨升75點、納指期貨升0.5%（不斷更新）
【美股期貨】4月非農數據公布前　道指期貨升75點、納指期貨升0.5%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】夜期收市跌18點　百度美股高港3%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】夜期收市跌18點　百度美股高港3%（不斷更新）
【銀行危機】美國PacWest確認與投資者洽融資方案　WAL否認出售資產　兩股暴跌近6成（第三版）
【銀行危機】美國PacWest確認與投資者洽融資方案　WAL否認出售資產　兩股暴跌近6成（第三版）
【阿里巴巴9988】阿里巴巴高開近2%　已否認旗下國際數字商業集團考慮在美國IPO
【阿里巴巴9988】阿里巴巴高開近2%　已否認旗下國際數字商業集團考慮在美國IPO
【香港加息】滙豐中銀渣打上調最優惠利率、活期息0.125厘　每100萬樓按每月供多幾多錢？　分析：港銀仍可能再加P
【香港加息】滙豐中銀渣打上調最優惠利率、活期息0.125厘　每100萬樓按每月供多幾多錢？　分析：港銀仍可能再加P
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款