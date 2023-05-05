▲ 【總部撤港】FedEx將亞太區域總部由香港遷至新加坡

美國聯邦快遞（FedEx，美：FDX）宣布，將亞太區域總部由香港遷往新加坡，FedEx在聲明上表示，公司正整合亞太、中東和非洲總部功能至新加坡辦公室，令營運更快和靈活。FedEx強調，會繼續在香港市場維持領導地位，又指只有少於15%的職位會由香港轉至新加坡。

消息指，為配合區域總部遷至新加坡，FedEx部分駐香港的管理層也會轉往新加坡，包括區域主席Kawal Preet，而香港辦公室日後將以香港業務相關人手為主，部分非關鍵職位將轉移到馬來西亞、印度，以節省成本。

FedEx早前已因香港實行嚴格防疫措施，不再在設有駐港機師。另外，公司去年業績轉差，並宣布啟動為期多年的節省成本計劃。

參考政府統計處公布最新調查報告《2022年有香港境外母公司的駐港公司按年統計調查》。以去年6月1日數據，母公司在境外的駐港公司數目為8,978間，為近4年來首次跌穿9,000間，當中2022年以香港為地區總部的境外公司共1,411間，較去年少3%或46間，為連續三年下跌，較2019年統計時累減8%或130間。

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編輯：麥德銘