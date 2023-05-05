  • 29°C
香港時間 : 2023505日 (週五) 13:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【總部撤港】FedEx將亞太區域總部由香港遷至新加坡

宏觀解讀 11:27 2023/05/05

分享：

分享：

【總部撤港】FedEx將亞太區域總部由香港遷至新加坡

美國聯邦快遞（FedEx，美：FDX）宣布，將亞太區域總部由香港遷往新加坡，FedEx在聲明上表示，公司正整合亞太、中東和非洲總部功能至新加坡辦公室，令營運更快和靈活。FedEx強調，會繼續在香港市場維持領導地位，又指只有少於15%的職位會由香港轉至新加坡。

消息指，為配合區域總部遷至新加坡，FedEx部分駐香港的管理層也會轉往新加坡，包括區域主席Kawal Preet，而香港辦公室日後將以香港業務相關人手為主，部分非關鍵職位將轉移到馬來西亞、印度，以節省成本。

聯邦快遞擬花20億美元達成40億美元成本節省計劃，可見【下一頁】

FedEx早前已因香港實行嚴格防疫措施，不再在設有駐港機師。另外，公司去年業績轉差，並宣布啟動為期多年的節省成本計劃。

參考政府統計處公布最新調查報告《2022年有香港境外母公司的駐港公司按年統計調查》。以去年6月1日數據，母公司在境外的駐港公司數目為8,978間，為近4年來首次跌穿9,000間，當中2022年以香港為地區總部的境外公司共1,411間，較去年少3%或46間，為連續三年下跌，較2019年統計時累減8%或130間。

以香港為地區總部的境外公司近5年數據，可見【下一頁】

【退休積滿Fund】做錯決定MPF回報相差逾100萬？專家教你揀咩基金 立即收看

退休積滿Fund
【退休積滿Fund】做錯決定MPF回報相差逾100萬？專家教你揀咩基金 立即收看

相關文章：

【美股業績｜FedEx】聯邦快遞上季少賺三成　上調全年盈利預期、股價盤後升近12%

【美股焦點】FedEx CEO：全球經濟即將陷入衰退　「我們是一面鏡子」

【聯邦快遞FDX】FedEx季績遜預期、撤指引、關閉90個辦事處　周五最多跌24%

編輯：麥德銘

開啟hket App，閱讀全文
香港 美股 聯邦快遞（FedEx，美：FDX）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【AAPL】蘋果拒仿效同業大裁員　庫克：屬最後手段

下一篇文章

【銀行危機】美區域銀行股骨牌式暴跌、沽空者大賺　美國據報正評估是否涉市場操縱
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【免費機票】國泰免費機票抽獎結果今公布　中獎者必須於5月9日前登記為國泰會員、否則領獎資格自動作廢
【免費機票】國泰免費機票抽獎結果今公布　中獎者必須於5月9日前登記為國泰會員、否則領獎資格自動作廢
【美股期貨】4月非農數據公布前　道指期貨升75點、納指期貨升0.5%（不斷更新）
【美股期貨】4月非農數據公布前　道指期貨升75點、納指期貨升0.5%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】夜期收市跌18點　百度美股高港3%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】夜期收市跌18點　百度美股高港3%（不斷更新）
【銀行危機】美國PacWest確認與投資者洽融資方案　WAL否認出售資產　兩股暴跌近6成（第三版）
【銀行危機】美國PacWest確認與投資者洽融資方案　WAL否認出售資產　兩股暴跌近6成（第三版）
【阿里巴巴9988】阿里巴巴高開近2%　已否認旗下國際數字商業集團考慮在美國IPO
【阿里巴巴9988】阿里巴巴高開近2%　已否認旗下國際數字商業集團考慮在美國IPO
【香港加息】滙豐中銀渣打上調最優惠利率、活期息0.125厘　每100萬樓按每月供多幾多錢？　分析：港銀仍可能再加P
【香港加息】滙豐中銀渣打上調最優惠利率、活期息0.125厘　每100萬樓按每月供多幾多錢？　分析：港銀仍可能再加P
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款