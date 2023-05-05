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英歌手Ed Sheeran抄襲案勝訴 稱指控無根據兼侮辱

環球社會熱點 11:11 2023/05/05

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英國歌手Ed Sheeran早前被控抄襲美國已故歌手Marvin Gaye的歌曲，他近日在美國曼哈頓（Manhattan）法院出庭應訊。陪審團周四（4日）裁定，Ed Sheeran的歌曲「Thinking Out Loud」並未抄襲Marvin Gaye的「Let’s Get It On」。

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控方稱兩首歌曲和弦部分、和聲節奏和部分旋律相似。但Ed Sheeran指，兩首歌的旋律截然不同，當中4個和弦（chords）亦不同，且在全世界作曲家之間亦十分普遍。Ed Sheeran律師團隊亦指，兩首歌曲的旋律不同，且兩者使用的元素在流行音樂中非常常見。

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Ed Sheeran表示，對判決感到非常滿意，但同時形容指控毫無根據且非常侮辱，對指控被法庭接納感到沮喪。Ed Sheeran透露，由於需要出庭作證，他無法前往愛爾蘭出席祖母的葬禮，形容自己永遠都不會再有機會。

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Ed Sheeran憑「Thinking Out Loud」一曲，獲得2016年的格林美年度歌曲大獎。但和Marvin Gaye合作創作「Let’s Get It On」一曲的作曲家Ed Townsend家人卻指，Ed Sheeran抄襲於1973年出版的歌曲「Let’s Get It On」。

Ed Sheeran曾在作證時透露，該首歌曲是他和英國女歌手Amy Wadge在2014年2月時，在家中用不足一日創作出來。適逢兩人都有親戚離世或患病。他更指，若自己真的抄襲，那在2萬人面前演奏的舉動無疑是白癡。

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責任編輯：李俊儀

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