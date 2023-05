英歌手Ed Sheeran抄襲案勝訴 稱指控無根據兼侮辱

英國歌手Ed Sheeran早前被控抄襲美國已故歌手Marvin Gaye的歌曲,他近日在美國曼哈頓(Manhattan)法院出庭應訊。陪審團周四(4日)裁定,Ed Sheeran的歌曲「Thinking Out Loud」並未抄襲Marvin Gaye的「Let’s Get It On」。

控方稱兩首歌曲和弦部分、和聲節奏和部分旋律相似。但Ed Sheeran指,兩首歌的旋律截然不同,當中4個和弦(chords)亦不同,且在全世界作曲家之間亦十分普遍。Ed Sheeran律師團隊亦指,兩首歌曲的旋律不同,且兩者使用的元素在流行音樂中非常常見。

Ed Sheeran表示,對判決感到非常滿意,但同時形容指控毫無根據且非常侮辱,對指控被法庭接納感到沮喪。Ed Sheeran透露,由於需要出庭作證,他無法前往愛爾蘭出席祖母的葬禮,形容自己永遠都不會再有機會。

Ed Sheeran憑「Thinking Out Loud」一曲,獲得2016年的格林美年度歌曲大獎。但和Marvin Gaye合作創作「Let’s Get It On」一曲的作曲家Ed Townsend家人卻指,Ed Sheeran抄襲於1973年出版的歌曲「Let’s Get It On」。

Ed Sheeran曾在作證時透露,該首歌曲是他和英國女歌手Amy Wadge在2014年2月時,在家中用不足一日創作出來。適逢兩人都有親戚離世或患病。他更指,若自己真的抄襲,那在2萬人面前演奏的舉動無疑是白癡。

