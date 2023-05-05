【Google摺機】Google確認推出Pixel Fold　將比三星Galaxy Z Fold更輕巧？

▲ Google正式宣佈將推出Pixel Fold，並會在Google I/O 2023活動上公開。

近日陸續有關於科技巨頭Google將推出首部摺疊式手機的消息傳出，而Google從未回應謠言是否屬實。在引起一輪討論後，Google正式宣佈將推出Pixel Fold，並會在Google I/O 2023活動上公開。

Google最新發布一段Pixel Fold摺機的預告影片，影片顯示了摺機外型，打開方式與三星（Samsung）Galaxy Z Fold相似，合上時會有外部屏幕，但從手機側面看上去就相當纖薄。Pixel Fold後置鏡頭突起，並貫徹了Pixel系列手機的「護目鏡」設計風格。

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售價料超過1.3萬元

至於手機規格、價錢及發售日期等詳情，就預期在Google I/O 2023活動上公布。外媒《CNBC》曾在上月報道稱Pixel Fold為5.8吋手機，張開時可達7.6吋，並使用和Pixel 7系列相同的Tensor G2芯片，售價超過1,700美元（約13,300港元）。

Google亦為Pixel Fold在Google Store上設立專頁，有興趣人士能登記以獲取手機的最新消息。

責任編輯：歐朗欣

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