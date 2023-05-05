俄烏代表搶國旗 會議現場打大交（有片）

土耳其日前舉行的一場會議中，上演戰場外的俄羅斯與烏克蘭衝突。烏克蘭一名代表在俄羅斯人員受訪時，與其他俄國代表團人員因烏克蘭國旗發生衝突，導致在現場大打出手。

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黑海經濟合作組織（Black Sea Economic Cooperation）周四（4日）在土耳其安卡拉舉行會議，期間俄國國家杜馬議員季莫費娃（Olga Timofeeva）受訪時，烏克蘭國會議員馬里科夫斯基（Oleksandr Marikovski）在其身後展示烏克蘭國旗。

俄羅斯代表團成員Valery Stavitsky見狀，一手搶去馬里科夫斯基手中國旗。後者立即上前，從對方手中奪回被搶國旗，雙方更一度肢體衝突，其他人見狀亦立即衝去分開兩人。

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馬里科夫斯基事後在社交平台上傳當時影片，直言要俄羅斯人遠離烏克蘭國旗。俄羅斯媒體則報稱，Stavitsky事後獲送院接受檢查。

同日，季莫費娃在會議發言時，烏克蘭代表團亦在其身後高舉烏克蘭旗幟，抗議俄國的入侵。今次會議其中一大主題，便是商討烏克蘭糧食黑海出口協議即將到期問題。

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責任編輯：吳漢培