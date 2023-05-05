▲ 【跨境理財通】星展香港今推北向通業務服務港人 另南向通財富管理客戶數目去年下半年按半年增達2.5倍

星展銀行（香港）作為香港首家在「跨境理財通」計劃下擁有三間「南向通」合作夥伴的銀行，憑藉一系列的產品，與其夥伴銀行廣泛的分銷網絡，在大灣區內9個城市拓展客戶市場，令星展香港「南向通」的財富管理客戶數目於2022下半年較上半年增幅高達2.5 倍。

同時，使用星展香港「南向通」投資者的平均個人額度比市場平均水平高5.7倍。有見及此，星展香港於今天正式推出「跨境理財通」北向通業務，為香港投資者提供更便利的跨境投資服務。

目前，香港投資者可以通過「北向通」投資由内地公募基金管理人及星展銀行（中國）評定為「P1」至「P3」風險等級的產品。

星展銀行（中國）有限公司副行長、個人銀行及財富管理業務總經理周邦貴表示，繼「南向通」後，集團很高興跨境理財通「北向通」正式上線。跨境理財通所帶來的機遇，推動了金融產品跨境流動，也正在影響著大灣區金融生態的發展。人民幣資產的吸引力在近來全球市場震蕩的環境下不斷提升，香港投資者可以通過增加在岸人民幣資產的配置，分散風險，同時亦能受惠於中國經濟發展。

「跨境理財通」可分為「南向通」和「北向通」，作為首批參與該項業務試點的銀行，星展香港憑藉在中國內地和中國香港特別行政區長期積累的財富管理業務經驗，能夠發掘更多大灣區投資機遇，在為客戶進行跨境投資時提供更優質的服務。

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編輯：姚卓然