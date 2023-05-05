【ChatGPT AI熱潮】Microsoft開放Bing Chat公測　對話即將引入圖像+影片

▲ Microsoft終於宣布新版Bing及瀏覽器Edge開放公眾預覽，讓大家一試整合ChatGPT AI技術後的分別！

微軟（Microsoft）早前整合ChatGPT AI模型搜尋引擎Bing及瀏覽器Edge，惟要使用整合了ChatGPT升級版本「GPT-4」的新功能Bing Chat，就需要先註冊並且等候排隊。Microsoft日前終於宣布，新版Bing及瀏覽器Edge開放公眾預覽，用戶只需登入Microsoft帳戶即可試用。

新版Bing AI實行「排隊」機制，有限制地測試差不多三個月，現時終於開放公眾預覽了。不過，本報記者今（5日）打開Bing網站，系統暫時仍顯示該AI聊天模式暫不支援香港：

微軟（Microsoft）最近積極將ChatGPT AI模型整合到旗下眾多產品中，對搜尋引擎一哥Google構成新威脅。是次，Microsoft亦表示將升級搜尋引擎Bing AI聊天機械人功能，讓對話不再局限於純文字聊天，之後還將會引入圖表、圖片或影片！Bing Image Creator加入Bing Chat後，能支援100多種語言生成圖像。

新增歷史紀錄

此外，升級後可允許用戶在使用電腦、手機等不同裝置時，與AI繼續同一段聊天對話。在瀏覽器Edge打開Bing Chat提供的連結時，會自動將聊天移至側邊欄，方便在瀏覽網站同時繼續提問。

其他新功能還包括：

導出＋共享 ：可分享AI聊天內容至社交媒體或Word文件

：可分享AI聊天內容至社交媒體或Word文件 瀏覽器Edge增 文本摘要： 整理PDF檔案及網頁重點

整理PDF檔案及網頁重點 Bing Chat支援第三方插件：如搜尋推薦餐廳時，可以幫助用戶透過線上餐廳預訂平台OpenTable訂位

記者：張寶燕

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