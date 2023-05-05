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【銀行危機】美區域銀行股骨牌式暴跌、沽空者大賺　美國據報正評估是否涉市場操縱

股市 11:08 2023/05/05

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【銀行危機】美區域銀行股骨牌式暴跌、沽空者大賺　美國據報正評估是否涉市場操縱

摩通收購第一信託銀行（First Republic Bank）後，美國區域銀行信心危機未解，PacWest（美：PACW，西太平洋銀行）及Western Alliance Bancorp（阿萊恩斯西部銀行，美：WAL）都受出售資產傳聞而股價「腰斬」，外電引述消息指，美國聯邦和州政府官員正評估，連串中小銀行股價大跌背後，會否有涉及市場操縱。

中小銀行股接連暴跌之際，據分析公司 Ortex 稱，單單是本周四（4日），數家區域銀行股的空倉投資者，已經賺取近3.8億美元的賬面利潤。

美國PacWest確認與投資者洽融資方案 WAL否認出售資產 兩股暴跌近6成，可見【下一頁】

外電引述匿名消息指，美國監管機構留意到相關股份的波幅和沽空活動增加，而且相關銀行的盈利穩健、資產充足，關注當中是否涉及市場操縱行為。

白宮新聞秘書Karine Jean-Pierre表示，拜登政府正在密切關注事態發展。美國證券交易委員會SEC主席 Gary Gensler同日也表示，將追查可能威脅投資者或市場的任何形式的不當行為，「證交會特別關注、識別和起訴可能威脅投資者、資本形成或市場的任何形式的不當行為」。

消費者銀行家協會主席兼首席執行官 Lindsey Johnson 則強調，美國銀行業依然強勁，並敦促華府譴責利用市場波動的「激進投資者不道德行為」。

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