  • 28°C
香港時間 : 2023505日 (週五) 11:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜醫藥股】百濟神州跌3%　首季虧損收窄至3.48億美元、收入按年增46%

股市 10:10 2023/05/05

分享：

分享：

百濟神州首季虧損收窄至3.48億美元、收入按年增46%

百濟神州 （06160） （美：BGNE）公布截至今年3月底止首季業績，按美國共認會計準則計算，虧損由上年同期4.35億美元收窄至3.48億美元，相當於每股虧損26美仙。百濟神州解釋指，淨虧損減少主要因為產品收入增長超過經營費用增長，料全年繼續保持該趨勢。

百濟神州周五（5日）一度跌近7%，低見148.9元，隨後股價回升，最新報154.8港元，仍跌3%。

季内，百濟神州收入4.48億美元，按年增長46%。其中，產品收入4.1億美元，增長56.9%。研發費用為4.086億美元，按年增加4.8%。

公司產品銷售額按年增長57%，主要得益於自主研發產品 百悅澤、百澤安，以及安進和百奧泰授權產品的銷售額增長。百悅澤全球銷售額為2.114億美元，相較去年同期增長103%。百澤安在中國的銷售額為1.149億美元，相較去年同期增長31%。

此外，截至3月底，該公司現金、現金等價物、受限資金和短期投資為38億美元，按季減少15.6%。

展望未來，公司繼續支持中國國家藥品監督管理局對一線CLL/SLL和WM的sNDA的審評工 作，預計其將於2023年上半年，對該審評做出決議。同時，又繼續支持加拿大衛生部對CLL的sNDA的審評工作，預計其將於2023年將對該審評做出決議。

【退休積滿Fund】做錯決定MPF回報相差逾100萬？專家教你揀咩基金 立即收看

退休積滿Fund
【退休積滿Fund】做錯決定MPF回報相差逾100萬？專家教你揀咩基金 立即收看

相關文章：

【AACR】美國癌症研究協會本周五召開年會　生科股表現出色　百濟神州半日飆近一成

【生科股】百濟神州旗下百悅澤在美國獲批　用於治療慢性淋巴細胞白血病

記者：伍鍵文

H股 百濟神州（06160） 港股 美股
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【跨境理財通】星展香港今推北向通業務服務港人　另南向通財富管理客戶數目去年下半年按半年增達2.5倍

下一篇文章

【ET開市直擊】中資金融股強勢可持續？啤酒股現回吐怎部署？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股收市】憂地區銀行危機惡化 道指跌286點 PACW瀉5成 WAL跌38%（不斷更新）
【美股收市】憂地區銀行危機惡化 道指跌286點 PACW瀉5成 WAL跌38%（不斷更新）
【免費機票】國泰免費機票抽獎結果今公布　中獎者必須於5月9日前登記為國泰會員、否則領獎資格自動作廢
【免費機票】國泰免費機票抽獎結果今公布　中獎者必須於5月9日前登記為國泰會員、否則領獎資格自動作廢
【銀行危機】美國PacWest確認與投資者洽融資方案　WAL否認出售資產　兩股暴跌近6成（第三版）
【銀行危機】美國PacWest確認與投資者洽融資方案　WAL否認出售資產　兩股暴跌近6成（第三版）
【港元滙價】金管局今晨承接47億港元沽盤　香港銀行今日會否加P息？（不斷更新）
【港元滙價】金管局今晨承接47億港元沽盤　香港銀行今日會否加P息？（不斷更新）
【港股夜期+ADR】夜期收市跌18點　百度美股高港3%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】夜期收市跌18點　百度美股高港3%（不斷更新）
【香港加息】滙豐中銀渣打上調最優惠利率、活期息0.125厘　每100萬樓按每月供多幾多錢？　分析：港銀仍可能再加P
【香港加息】滙豐中銀渣打上調最優惠利率、活期息0.125厘　每100萬樓按每月供多幾多錢？　分析：港銀仍可能再加P
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款