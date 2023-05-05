【業績｜醫藥股】百濟神州跌3%　首季虧損收窄至3.48億美元、收入按年增46%

▲ 百濟神州首季虧損收窄至3.48億美元、收入按年增46%

百濟神州 （06160） （美：BGNE）公布截至今年3月底止首季業績，按美國共認會計準則計算，虧損由上年同期4.35億美元收窄至3.48億美元，相當於每股虧損26美仙。百濟神州解釋指，淨虧損減少主要因為產品收入增長超過經營費用增長，料全年繼續保持該趨勢。

百濟神州周五（5日）一度跌近7%，低見148.9元，隨後股價回升，最新報154.8港元，仍跌3%。

季内，百濟神州收入4.48億美元，按年增長46%。其中，產品收入4.1億美元，增長56.9%。研發費用為4.086億美元，按年增加4.8%。

公司產品銷售額按年增長57%，主要得益於自主研發產品 百悅澤、百澤安，以及安進和百奧泰授權產品的銷售額增長。百悅澤全球銷售額為2.114億美元，相較去年同期增長103%。百澤安在中國的銷售額為1.149億美元，相較去年同期增長31%。

此外，截至3月底，該公司現金、現金等價物、受限資金和短期投資為38億美元，按季減少15.6%。

展望未來，公司繼續支持中國國家藥品監督管理局對一線CLL/SLL和WM的sNDA的審評工 作，預計其將於2023年上半年，對該審評做出決議。同時，又繼續支持加拿大衛生部對CLL的sNDA的審評工作，預計其將於2023年將對該審評做出決議。

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記者：伍鍵文