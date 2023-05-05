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【TSLA】Tesla中國上調Model S及Model X全系車型售價　加幅最多2.4%

股市 09:16 2023/05/05

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【TSLA】Tesla中國上調Model S及Model X全系車型售價　加幅最多2.4%

Tesla（美：TSLA）中國官網顯示，全新Model S及全新Model X全系車型上調售價19000元（人民幣‧下同）。調整後，Model S起售價808,900元，Model X起售價898,900元。兩款高端車型加幅介乎1.8%至2.4%，其加幅多於本周初Model 3及Model Y的漲幅。

具體來看，Model S 四輪驅動版由789,900元調整至808,900元；Model S Plaid 版本由1,009,900元調整至1,028,900元。至於Model X四輪驅動版由879,900元調整至898,900元；Model X Plaid 版本價格由1,039,900元調整至1,058,900元。

本周初，內地同樣將Model 3及Model Y「象徵式」加價，漲幅不足1%。Model 3目前在中國售價漲至23.19萬元，Model 3高性能版漲至33.19萬元。Model Y漲至26.3萬元，Model Y長續航版漲至31.39萬元，Model Y高性能版漲至36.39萬元。

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編輯：姚卓然

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