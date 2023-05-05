▲ 【TSLA】Tesla中國上調Model S及Model X全系車型售價 加幅最多2.4%

Tesla（美：TSLA） 中國官網顯示，全新Model S及全新Model X全系車型上調售價19000元（人民幣‧下同）。調整後，Model S起售價808,900元，Model X起售價898,900元。兩款高端車型加幅介乎1.8%至2.4%，其加幅多於本周初Model 3及Model Y的 漲幅。

具體來看，Model S 四輪驅動版由789,900元調整至808,900元；Model S Plaid 版本由1,009,900元調整至1,028,900元。至於Model X四輪驅動版由879,900元調整至898,900元；Model X Plaid 版本價格由1,039,900元調整至1,058,900元。

本周初，內地同樣將Model 3及Model Y 「象徵式」加價，漲幅不足1%。Model 3目前在中國售價漲至23.19萬元，Model 3高性能版漲至33.19萬元。Model Y漲至26.3萬元，Model Y長續航版漲至31.39萬元，Model Y高性能版漲至36.39萬元。

【退休積滿Fund】做錯決定MPF回報相差逾100萬？專家教你揀咩基金 立即收看

相關文章：

【TSLA加價】Telsa逆市升1.6% 中國內地、美國「象徵式」加價、涉Model 3和Model Y

【TSLA】中金：Tesla未來在內地仍有減價空間 料透過成本控制抵銷減價帶來的負面影響

【TSLA】Tesla美國重新開放預訂Model 3長續航版 去年8月至今累減18%成搶手貨

編輯：姚卓然