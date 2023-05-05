▲ 【瑞信危機】瑞銀據報正研究以IPO形式出售瑞信瑞士銀行業務

瑞銀（UBS）與瑞信（Credit Suisse）合併工作仍進行中，而瑞銀據報正研究出售瑞信旗下瑞士業務。報道指，瑞銀研究接管瑞信後，通過首次公開募股 （IPO） 出售瑞信的銀行業務。

路透引述2名知情人士報道，瑞銀可能會保留瑞信的投資銀行業務，而出售其餘業務。報道指，研究目前仍處於早期階段，因對瑞信的收購尚未完成。

瑞信的瑞士銀行是該銀行的四個運營部門之一，2022年稅前收入為15億瑞士法郎（17億美元）。

瑞銀行政總裁Sergio Ermotti此前表示，正致力5月底或6月初完成合併，對於瑞信的瑞士子公司，所有選項仍在考慮。

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責任編輯︰梁浩碩