  • 27°C
香港時間 : 2023505日 (週五) 10:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【瑞信危機】瑞銀據報正研究以IPO形式出售瑞信瑞士銀行業務

股市 09:11 2023/05/05

分享：

分享：

【瑞信危機】瑞銀據報正研究以IPO形式出售瑞信瑞士銀行業務

瑞銀（UBS）與瑞信（Credit Suisse）合併工作仍進行中，而瑞銀據報正研究出售瑞信旗下瑞士業務。報道指，瑞銀研究接管瑞信後，通過首次公開募股 （IPO） 出售瑞信的銀行業務。

路透引述2名知情人士報道，瑞銀可能會保留瑞信的投資銀行業務，而出售其餘業務。報道指，研究目前仍處於早期階段，因對瑞信的收購尚未完成。

瑞信的瑞士銀行是該銀行的四個運營部門之一，2022年稅前收入為15億瑞士法郎（17億美元）。

瑞銀行政總裁Sergio Ermotti此前表示，正致力5月底或6月初完成合併，對於瑞信的瑞士子公司，所有選項仍在考慮。

【退休積滿Fund】做錯決定MPF回報相差逾100萬？專家教你揀咩基金 立即收看

退休積滿Fund
【退休積滿Fund】做錯決定MPF回報相差逾100萬？專家教你揀咩基金 立即收看

【瑞信危機】瑞信AT1債券減記已引起至少120宗訴訟　涉約1300名債權人

【瑞信危機】瑞信：與瑞銀宣告合併後錄巨額資金及存款外逃　首季淨流出逾5380億元資金、相當於上季AUM約5%

責任編輯︰梁浩碩

美股 瑞銀 IPO
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【TSLA】Tesla中國上調Model S及Model X全系車型售價　加幅最多2.4%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【銀行危機】美國PacWest確認與投資者洽融資方案　WAL否認出售資產　兩股暴跌近6成（第三版）
【銀行危機】美國PacWest確認與投資者洽融資方案　WAL否認出售資產　兩股暴跌近6成（第三版）
【港股夜期+ADR】夜期收市跌18點　百度美股高港3%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】夜期收市跌18點　百度美股高港3%（不斷更新）
【美股收市】憂地區銀行危機惡化 道指跌286點 PACW瀉5成 WAL跌38%（不斷更新）
【美股收市】憂地區銀行危機惡化 道指跌286點 PACW瀉5成 WAL跌38%（不斷更新）
【免費機票】國泰免費機票抽獎結果今公布　中獎者必須於5月9日前登記為國泰會員、否則領獎資格自動作廢
【免費機票】國泰免費機票抽獎結果今公布　中獎者必須於5月9日前登記為國泰會員、否則領獎資格自動作廢
【香港加息】滙豐中銀渣打上調最優惠利率、活期息0.125厘　每100萬樓按每月供多幾多錢？　分析：港銀仍可能再加P
【香港加息】滙豐中銀渣打上調最優惠利率、活期息0.125厘　每100萬樓按每月供多幾多錢？　分析：港銀仍可能再加P
【港元滙價】金管局今晨承接47億港元沽盤　香港銀行今日會否加P息？（不斷更新）
【港元滙價】金管局今晨承接47億港元沽盤　香港銀行今日會否加P息？（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款