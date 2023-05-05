【港股市況】碧桂園升5%、融創彈逾一成　滙豐、友邦逆市跌　恒指午後初段升百點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股向下，港股半日則升逾百點，重上20000點。恒指高開112點，早段曾升最多260點，高見20208點，其後升勢回順，恒生指數半日升128點，報20076點，重上20000點，成交579億元。科指升1.6%，報3917點。ATM升逾1%至3%，滙豐 （00005） 逆市跌0.8%，友邦 （01299） 跌逾2%。內房造好，其中碧桂園 （02007） 升逾5%，融創中國 （01918） 反彈逾12%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

即市走勢︰

【13：09】啤酒股未止跌，百威亞太 （01876） 、青啤 （00168） 再跌逾1%，潤啤 （00291） 跌0.5%。

【13：07】【螞蟻集團】螞蟻集團據報圖引入投資者 考慮出售其香港虛擬銀行部門股份

【13：03】恒隆地產 （00101） 股價造好，升逾6%，午後初段高見14.6元。

【13：02】友邦 （01299） 午後初段跌逾2%，低見82.5元，滙豐 （00005） 跌0.8%，港交所 （00388） 跌0.9%。

【13：00】港股午後初段升115點，報20064點，科指升1.5點，報3913點。

【12：40】【香港經濟】IMF：若樓市炒風消退 可分階段撤「辣招」

【12：00】恒生指數半日升128點，報20076點，重上20000點，成交579億元。科指升1.6%，報3917點。ATM升逾1%至3%，滙豐 （00005） 逆市跌0.8%，友邦 （01299） 跌逾2%。內房造好，其中碧桂園 （02007） 升逾5%，融創中國 （01918） 反彈逾12%。

【11：48】恒指中午收市前升約124點，報20073點，科指升1.6%，報3916點。

【11：40】碧桂園 （02007） 升6%，中海外 （00688） 、龍湖 （00960） 升逾3%，潤地 （01109） 升近3%，雅居樂 （03383） 升近2%，融創 （01918） 升15%。

【11：39】美團 （03690） 升幅擴大至逾3%，高見136.3元。

【11：30】內地股市半日向下，上證半日跌0.7%，深證跌1.1%，創業板指跌1.3%。

【11：18】融創 （01918） 最新升17%，高見1.85元。

【11：15】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升逾1%，美團 （03690） 、京東 （09618） 升逾2%，小米 （01810） 升2%。

【11：07】恒指最新升約137點，報20086點，科指升1.7%，報3920點。

【10：48】港交所 （00388） 轉跌1%，低見318元。

【10：36】【跨境理財通】星展香港今推北向通業務服務港人 另南向通財富管理客戶數目去年下半年按半年增達2.5倍

【10：32】滙豐 （00005） 跌幅擴大至逾1%，低見57.9元。

【10：30】恒指升幅進一步收窄至約50點，報19999點，20000點得而復失。

【10：27】濠賭股普遍續軟，銀娛 （00027） 跌0.6%，金沙 （01928） 跌0.9%。永利 （01128） 跌0.3%，美高梅 （02282） 升0.7%，新濠 （00200） 升0.4%。

【10：24】三桶油逆市向下，中石油 （00857） 跌1%，中海油 （00883） 跌0.7%，中石化口 （00386） 跌0.2%。

【10：23】大市升幅收窄，最新升約100點，報20049點，科指升1.2%，報3901點。

【10：16】滙豐 （00005） 跌0.7%，渣打 （02888） 跌近1%，友邦 （01299） 跌0.6%。

【10：11】【業績｜醫藥股】百濟神州跌3% 首季虧損收窄至3.48億美元、收入按年增46%

【10：03】中國育兒網絡 （01736） 公布以每股2.3仙發行約2609萬股新股予2名獨立第三者，集資60萬元，每股作價比昨日收市價折讓約11.5%。中國育兒網絡股價升1倍，高見0.054元，成交88萬元。

【09：57】融創 （01918） 升幅擴大至12%，高見1.79元。

【09：49】四大內銀續升逾1至2%，其中工、中、農行齊齊破頂。

【09：49】【零售股】L'occitane歐舒丹急彈9% 上季銷售淨額按年升20.6% 美洲增長最勁

【09：48】百度 （09888） 升幅擴大至半成，早段高見121.3元。

【09：47】中國4月財新服務業PMI為56.4，低於預期的57及前值57.8。中國4月財新綜合PMI為53.6，前值為54.5。

【09：45】聯通 （00762） 升幅擴大至5%，高見6.38元，中移動 （00941） 升逾2%，破頂高見70.2元，中電信 （00728） 升逾3%。

【09：44】百濟神州 （06160） 首季虧損約24.5億元人民幣，較去年同期虧損28億元有所收窄，惟股價績後跌近半成，低見148.9元。

【09：40】內房股造好，中海外 （00688） 升逾2%，潤地 （01109） 、雅居樂 （03383） 升近2%，碧桂園 （02007） 、龍湖 （00960） 升逾3%，融創 （01918） 升逾7%。

【09：39】港股早段升約200點，報20149點，科指升1.6%，報3915點。

【09：36】蔚來 （09866） 升4%，小鵬汽車 （09868） 升逾3%，理想汽車 （02015） 升0.8%。

【09：33】滙豐 （00005） 逆市偏軟，跌0.4%，低見58.2元。滙豐將於今日舉行的股東周年大會（AGM）表決維權投資者提出的策略檢討和穩定派息議案。

【滙豐AGM】第四大股東挪威主權基金反滙豐重組議案 平保未死心、杜嘉祺四出游說股東

【09：27】【新股IPO】聯通升近2% 分拆車聯網公司智網科技於上交所科創板上市 仍待中證監及上交所批准

【09：25】百度 （09888） 造好，股價高開逾3%。

【文心一言】李彥宏內部講話曝光 與ChatGPT差距有幾多？

【09：24】融創中國 （01918） 升近4%。

【内房危機】融創中國境外債重組獲85%債權人支持

【09：21】ATM阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 分別升逾1%，平保 （02318） 再升逾2%，恒指高開112點，開報20061點，科指升1.4%，報3910點。

【阿里巴巴9988】阿里巴巴旗下國際數字商業集團據報考慮在美國IPO 惟已否認

【09：13】期指開報20000點，升78點。

【08：41】環能國際 （01102） 今早復牌。

【08：38】恒指黑期升約2點，報19968點，道指期貨升30點，報33226點。

【08：11】【數據安全】内地對國企及上市公司聘審計機構設限 明確信息安全保護責任和要求

【07：54】【五一黃金周】海昌海洋公園：整個公園板塊五一假期日均經營額按年升8倍

【07：45】【新股IPO】綠竹生物2480下限定價超額認購近2.3倍 一手中籤率50%（附分配結果連結）

【07：45】【Morning精點】滙豐中銀渣打上調最優惠利率、分析：仍可能再加P︱新造按揭利率增至3.5厘

【07：45】港股ADR收報19896點，跌51點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報58.14元，較港收市價低0.51元或0.9%。騰訊 （00700） ADR折合報337.84元，較港收市價高0.04元或0.01%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報80.92元，較港收市價高0.22元或0.3%。

更多港股ADR及中概股報價︰

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【07：30】美國地區性銀行股下挫， 抵銷聯儲局可能暫停加息的利好情緒， 美股周四延續跌勢，道指跌286點或0.9%， 報33127點，納指跌58點或0.5%，報11966點，標指跌29點，報4061點。

即睇美股收市︰

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

港股上日市況，詳情請看︰【港股夜期+ADR】夜期收市跌18點 百度美股高港3%（不斷更新）

【退休積滿Fund】做錯決定MPF回報相差逾100萬？專家教你揀咩基金 立即收看

責任編輯︰梁浩碩