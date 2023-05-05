【港股市況】滙豐逆市軟　中資金融、電訊股造好　恒指早段升200點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股向下，港股則高開百點，重上20000點。ATM阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 分別升逾1%，平保 （02318） 再升逾2%，恒指高開112點，開報20061點，科指升1.4%，報3910點。

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：57】融創 （01918） 升幅擴大至12%，高見1.79元。

【09：49】四大內銀續升逾1至2%，其中工、中、農行齊齊破頂。

【09：49】【零售股】L'occitane歐舒丹急彈9% 上季銷售淨額按年升20.6% 美洲增長最勁

【09：48】百度 （09888） 升幅擴大至半成，早段高見121.3元。

【09：47】中國4月財新服務業PMI為56.4，低於預期的57及前值57.8。中國4月財新綜合PMI為53.6，前值為54.5。

【09：45】聯通 （00762） 升幅擴大至5%，高見6.38元，中移動 （00941） 升逾2%，破頂高見70.2元，中電信 （00728） 升逾3%。

【09：44】百濟神州 （06160） 首季虧損約24.5億元人民幣，較去年同期虧損28億元有所收窄，惟股價績後跌近半成，低見148.9元。

【09：40】內房股造好，中海外 （00688） 升逾2%，潤地 （01109） 、雅居樂 （03383） 升近2%，碧桂園 （02007） 、龍湖 （00960） 升逾3%，融創 （01918） 升逾7%。

【09：39】港股早段升約200點，報20149點，科指升1.6%，報3915點。

【09：36】蔚來 （09866） 升4%，小鵬汽車 （09868） 升逾3%，理想汽車 （02015） 升0.8%。

【09：33】滙豐 （00005） 逆市偏軟，跌0.4%，低見58.2元。滙豐將於今日舉行的股東周年大會（AGM）表決維權投資者提出的策略檢討和穩定派息議案。

【滙豐AGM】第四大股東挪威主權基金反滙豐重組議案 平保未死心、杜嘉祺四出游說股東

【09：27】【新股IPO】聯通升近2% 分拆車聯網公司智網科技於上交所科創板上市 仍待中證監及上交所批准

【09：25】百度 （09888） 造好，股價高開逾3%。

【文心一言】李彥宏內部講話曝光 與ChatGPT差距有幾多？

【09：24】融創中國 （01918） 升近4%。

【内房危機】融創中國境外債重組獲85%債權人支持

【09：21】ATM阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 分別升逾1%，平保 （02318） 再升逾2%，恒指高開112點，開報20061點，科指升1.4%，報3910點。

【阿里巴巴9988】阿里巴巴旗下國際數字商業集團據報考慮在美國IPO 惟已否認

【09：13】期指開報20000點，升78點。

【08：41】環能國際 （01102） 今早復牌。

【08：38】恒指黑期升約2點，報19968點，道指期貨升30點，報33226點。

【08：11】【數據安全】内地對國企及上市公司聘審計機構設限 明確信息安全保護責任和要求

【07：54】【五一黃金周】海昌海洋公園：整個公園板塊五一假期日均經營額按年升8倍

【07：45】【新股IPO】綠竹生物2480下限定價超額認購近2.3倍 一手中籤率50%（附分配結果連結）

【07：45】【Morning精點】滙豐中銀渣打上調最優惠利率、分析：仍可能再加P︱新造按揭利率增至3.5厘

【07：45】港股ADR收報19896點，跌51點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報58.14元，較港收市價低0.51元或0.9%。騰訊 （00700） ADR折合報337.84元，較港收市價高0.04元或0.01%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報80.92元，較港收市價高0.22元或0.3%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國地區性銀行股下挫， 抵銷聯儲局可能暫停加息的利好情緒， 美股周四延續跌勢，道指跌286點或0.9%， 報33127點，納指跌58點或0.5%，報11966點，標指跌29點，報4061點。

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港股上日市況，詳情請看︰【港股夜期+ADR】夜期收市跌18點 百度美股高港3%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】北控水務集團、北京控股、中航科工

責任編輯︰梁浩碩