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【瑞信危機】瑞信AT1債券撇帳已引起至少120宗訴訟　涉約1300名債權人

股市 08:32 2023/05/05

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【瑞信危機】瑞信AT1債券減記已引起至少120宗訴訟　涉約1300名債權人

瑞信在瑞士政府介入下賣盤予瑞銀，同時將160億瑞士法郎（約1,401億港元）AT1（額外一級資本）債券全額撇帳，事件處理手法引來部分投資者不滿，並入稟法院要求索償。截至5月2日，事件已至少提起了120宗訴訟。原告紛紛在5月3日的名義截止日期前提起了訴訟。瑞士聯邦行政法院發言人稱，截至5月2日，相關訴訟涉及大約1,300名個人債券持有人。

債券持有人認為，瑞士政府3月19日決定頒布緊急立法，並在幾小時後由瑞士金融市場監管局引述，這是不公平、失當的做法。原告律師表示，將股東置於債權人之前，違背了破產程序的慣例。.

FINMA：AT1債券撇帳是所有選項中最不糟糕的一項

瑞士金融市場監管局（FINMA）拒絕就訴訟置評，提到了其對於撇帳一事的公開立場，並解釋稱，在破產和臨時國有化的提議均被否決後，這是所有選項中最不糟糕的一項。

雖然所有這些投資者的基本目標都是補償投資損失，但他們索賠的雙重目的是獲得一份FINMA減記所依據的書面決定的副本，該決定一直被嚴格保管。目前，只有FINMA、瑞士政府、瑞士信貸和瑞銀知道其內容。

法院發言人表示，法院將決定眾多案件中哪一個最能涵蓋所有問題，並將成為一個測試案例，其他索賠將根據該案例進行評估。

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編輯：姚卓然

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