▲ 【美股業績】Lyft季績雖勝預期、惟指引令人失望 股價盤後挫15%

網約車平台Lyft（美︰LYFT）公布季績。Lyft季度淨虧損近1.9億美元，按年收窄4.7%，收入按年增長14%至10億美元，略高於預期的9.8億美元，經調整每股虧損7美分，低於預期的虧損6美分。

不過，受累今季的指引令人失望，Lyft股價盤後挫15%，報9.07美元。

Lyft預計第二季度銷售額約為10億至10.2億美元，低於分析師預計的10.8億美元。經調整EBITDA預計為2000萬至3000萬美元，亦低於分析師平均預計 的4930萬美元。

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責任編輯︰梁浩碩