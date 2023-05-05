▲ 【美股業績︱COIN】Coinbase上季虧損收窄至7900萬美元 股價盤後升逾8%

Coinbase（美︰COIN）公布季度業績。Coinbase季度虧損7900萬美元，較去年同期的虧損4.3億美元大幅收窄。收入7.7億美元，高於市場預期的6.6億美元，每股虧損0.34美元，低於市場預期的每股虧損1.35美元。Coinbase股價盤後升逾8%，報53.3美元。

加密貨幣價格雖然上升，惟作為主要收來源的散戶交易活動並沒有增長。期內，總交易額從上年同期的3090億美元減半至1450億美元，其中機構交易量為1240億美元，佔總交易量的86%，而散戶交易量僅為210億美元，較去年同期減少近72%。

運營費用降至6.1億美元，遠低於此前6.3億至6.8億美元的範圍。

Coinbase股價2022年挫85%，至於今年則反彈約40%。

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責任編輯︰梁浩碩