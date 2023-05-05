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【五一黃金周】海昌海洋公園：整個公園板塊五一假期日均經營額按年升8倍　股價彈高2%

股市 09:28 2023/05/05

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【五一黃金周】海昌海洋公園：整個公園板塊五一假期日均經營額按年升8倍

海昌海洋公園 （02255） 公布今年五一假期經營情況，公司整個公園板塊五一假期錄得總營業額9190萬人民幣，日均經營額相比2019年同期實現約73.5%的增長，相比2022年同期實現約796.4%的增長。

海昌海洋公園股價周五（5日）彈高1.9%，報1.58元。

同時，公園板塊日均入園人次相比2019年同期實現約104.9%的增長，相比2022年同期實現約584.3%的增長。

公司欣喜地看到，IP運營及精品海洋館的落地擴張，給公司的業務內容帶來了結構性的變化，成為公司業務高速增長的重要引擎。

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編輯：姚卓然

港股 公園 營業額 海昌海洋公園（02255）
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