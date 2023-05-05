▲ 【新股IPO】綠竹生物2480下限定價超額認購近2.3倍 一手中籤率50%（附分配結果連結）

內地生物技術公司綠竹生物 （02480） 公布招股結果。綠竹生物以每股32.8元定價，為招股價範圍32.8至41.65元的下限定價，集資淨額2.42億元，一手中籤率50%，抽6手（1200股）即可穩獲一手。綠竹生物將於5月8日掛牌。【分配結果連結】

綠竹生物於香港公開發售部分，合共錄得3286人申請，超額認購2.25倍，國際發售部分超額認購0.33倍。

所得款項約58.2%將主要用於核心產品LZ901的臨床開發、製造及商業化；22.1%用於K3臨床開發及製造；16.1%用作珠海商業生產設施建設開支；3.6%為營運資金及一般用途。

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責任編輯︰梁浩碩