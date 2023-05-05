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【AAPL業績】蘋果連續11年加派季息至0.24美元　首3月業績超預期　

股市 05:43 2023/05/05

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【AAPL業績】蘋果首3月業績超預期　連續11年加派季息至0.24美元

蘋果（美：AAPL）公布1至3月的財年次季業績，收入948.36億美元，按年跌4.6%，仍超預期的929.6億美元，經營利潤283.18億美元，跌5.5%，純利241.6億美元，每股盈利1.52美元，按年持平，超預期的1.43美元。毛利率44.3%，超預期的44.1%。

蘋果盤後股價升1.5%，報168.35美元。

按地區收入分布，大中華銷售跌2.9%至178.12億美元，美國銷售跌7.6%至377.84億美元，日本銷售跌7.1%至71.79億美元，而歐洲及亞太其他地區錄得增長，歐洲銷售增2.8%至239.45億美元，亞太其他地區銷售81.19億美元，勁增15.3%，並超越日本。

以產品收入劃分，iPhone銷售513.34億美元，增1.5%，服務收入209.07億美元，增5.5%，繼續是第二大收入來源。Mac電腦銷售急瀉31.3%至71.68億美元，iPad銷售跌12.8%至66.7億美元，穿戴設備收入跌0.6%至87.57億美元。

蘋果CEO庫克表示，服務收入是季度新高，而iPhone收入創歷來1至3月新高，而且活躍設備數目亦創新高。

蘋果CFO Luca Maestri 表示，連續11年提高季度股息，每股0.24美元，按年升4%，並加碼回購金額900億美元。

【Apple業績】蘋果收入跌幅6年來最大、開市跌近1%　CEO庫克：iPhone生產唔切

記者：譚志偉

美股 業績公布 蘋果（Apple，美：AAPL） iPhone
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