【AAPL業績】蘋果股價挑戰新高　單日1500億成交

▲ 【AAPL業績】蘋果首3月業績超預期 連續11年加派季息至0.24美元

蘋果（美：AAPL）CEO庫克在業績電話會議上，重點提到印度市場，他指出，「許多人正在邁入中產行列，感覺印度處在一個轉折點上」，認為印度市場活力令人難以置信。

蘋果股價勁升7.78美元或4.7%，收報173.57美元，撲向蘋果歷史新高181.61美元（計及拆股因素），成交197億美元（約1546億港元）。

蘋果公布1至3月的財年次季業績，整體收入948.36億美元，按年跌4.6%，仍超預期的929.6億美元，經營利潤283.18億美元，跌5.5%，純利241.6億美元，每股盈利1.52美元，按年持平，超預期的1.43美元。毛利率44.3%，超預期的44.1%。

蘋果未有獨立披露印度市場收入，但在地區收入分布中，亞太其他地區銷售81.19億美元，勁增15.3%，並超越日本。彭博曾報道，印度市場首3月銷售額近60億美元。至於日本銷售跌7.1%至71.79億美元，大中華銷售仍達178.12億美元，按年跌2.9%，美國銷售跌7.6%至377.84億美元，而歐洲銷售增2.8%至239.45億美元。

以產品收入劃分，iPhone銷售513.34億美元，增1.5%，服務收入209.07億美元，增5.5%，繼續是第二大收入來源。Mac電腦銷售急瀉31.3%至71.68億美元，iPad銷售跌12.8%至66.7億美元，穿戴設備收入跌0.6%至87.57億美元。

庫克表示，服務收入是季度新高，而iPhone收入創歷來1至3月新高，而且活躍設備數目亦創新高。

蘋果CFO Luca Maestri 表示，連續11年提高季度股息，每股0.24美元，按年升4%，並加碼回購金額900億美元。

庫克：AI仍有不少問題需要解決

另外，庫克對不斷涌現的人工智能新應用表示謹慎樂觀，他指出雖然這項技術潛力巨大，但「還有不少問題需要解決」。

庫克表示，蘋果已經在大部分產品中使用人工智能技術，其中包括智能手表的摔倒檢測等功能。他說，蘋果將繼續在更多產品中加入這項技術，但會考慮周全。

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記者：譚志偉