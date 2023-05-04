【銀行危機】美國政府調查矽谷銀行倒閉事件　高盛正配合當局調查

矽谷銀行（SVB）3月倒閉引發銀行業震盪，最終由第一公民銀行（美：FCNCA）收購，解除部分危機。美政府現時正就矽谷銀行倒閉一事進行調查，包括令該銀行陷入困境的失敗交易。當中相關部門現時正評估高盛（美：GS）在矽谷銀行集資行動所扮演的角色，該行現時正配合調查。

監管文件指出，高盛正在配合政府對矽谷銀行調查和詢問的有關工作，並向監管機構提供資料，調查包括3月份高盛在矽谷銀行事件中所扮演的角色。

根據資料，SVB在3月將240億美元的投資組合以虧蝕的價格出售給高盛，並尋求高盛協助籌集22.5億美元資金以彌補該行的流動性缺口，惟高盛無法完成這宗交易。其後發生的銀行客戶擠堤問題就成為引發了SVB倒閉的導火線。

高盛代表拒絕就事件置評。

相關文章：

【歐洲加息】歐央行宣布加息0.25厘符預期 拉加德：不會暫停加息 歐元跌0.4%

【銀行危機】美國FHN與多倫多道明銀行終止合併 FHN早段跌38%、TD升2%

編輯：葉志偉