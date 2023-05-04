【業績｜Shopify】Shopify飆28%　首季虧轉盈、錄6800萬美元純利　裁減逾2成員工、出售旗下物流業務

▲ 【業績｜Shopify】Shopify首季虧轉盈利、錄6800萬美元純利 裁減逾2成員工、出售旗下物流業務

美國電商Shopify（美：SHOP）公布首季業績，收入按年增加25.8%至15.1億美元，勝過市場預期的14.3億美元，純利6800萬美元，相當於每股盈利0.05美元，去年同期淨虧損14.74億美元。Shopify商品交易總額（GMV）按年增長15%至496億美元，好於市場預期的476.8億美元，按固定匯率計算則增長18%。

本港晚上11時12分，Shopify飆升28%，報59.32美元。

季内，商戶解決方案收入按年增長31%至11億美元，按固定彙率計算增長33%，主要是由商品交易總額的增長和Shopify Payments的持續滲透推動；訂閱解決方案收入增長11%至3.82億美元，按固定彙率計算增長11%，主要是由於更多的商家加入平台、以及更高的可變平台費用。

Shopify宣布，將物流業務Shopify Logistics出售予Flexport，交易完成後，Shopify將在現有股權基礎上，獲得Flexport 13%的股權

與此同時，Shopify又稱將裁減23%員工，降低營運成本，料次季將因產生高達1.5億美元的遣散費。

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記者：伍鍵文