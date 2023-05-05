  • 27°C
香港時間 : 2023505日 (週五) 10:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【文心一言】百度高開4%　李彥宏內部講話曝光　與ChatGPT差距有幾多？

股市 09:37 2023/05/05

分享：

分享：

【文心一言】李彥宏內部講話曝光　與ChatGPT差距有幾多？

ChatGPT掀起全球人工智能熱潮，内地傳媒報道，百度 （09888） （美：BIDU）創始人、首席執行官李彥宏在內部活動中表示，文心一言內測一個多月，就完成4次較大的技術升級，大模型推理成本已經降原來的十分之一，或者説推理性能提升近10倍，「當別人剛剛開始思考如何進行訓練的時候，我們已經在推理上衝出了很遠。」

百度開市升4%，暫報120元。

他表示，算力不能保證企業在通用人工智能技術上領先，「因為算力是可以買來，但創新的能力是買不來，是需要自建。」

李彥宏曾經在今年3月談及ChatGPT的差距，指「文心一言的水平差不多是ChatGPT今年1月份的水平」，惟最近重提相關内容，指與ChatGPT的差距取決於追趕的速度和執行力，「我當時後面還有一段話，就是這兩個月的差距要多久才能趕上？這取決於我們的努力，有可能能趕上，但也有可能一直追不上。」

他又稱，「有人說百度錯失了做出ChatGPT的機會，但谷歌（Alphabet旗下Google）多花了4000 萬美元，也沒能做出ChatGPT。」

更多【新經濟股】文章

【退休積滿Fund】做錯決定MPF回報相差逾100萬？專家教你揀咩基金 立即收看

退休積滿Fund
【退休積滿Fund】做錯決定MPF回報相差逾100萬？專家教你揀咩基金 立即收看

相關文章：

【國產ChatGPT】百度︰文心一言大模型推理成本降為原來的十分之一

【百度9888】「文心一言」圖片生成迷因笑料　百度：系統正不斷學習及成長、請給予信心和時間（圖集）

記者：伍鍵文

百度集團—SW（09888） 百度（美：BIDU） 人工智能 科技戰 科技產品 李彥宏 Google Alphabet
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【零售股】L'occitane歐舒丹急彈9%　上季銷售淨額按年升20.6%　美洲增長最勁

下一篇文章

【内房危機】融創中國高開4%　境外債重組獲85%債權人支持
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【香港加息】滙豐中銀渣打上調最優惠利率、活期息0.125厘　每100萬樓按每月供多幾多錢？　分析：港銀仍可能再加P
【香港加息】滙豐中銀渣打上調最優惠利率、活期息0.125厘　每100萬樓按每月供多幾多錢？　分析：港銀仍可能再加P
【港股夜期+ADR】夜期收市跌18點　百度美股高港3%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】夜期收市跌18點　百度美股高港3%（不斷更新）
【港元滙價】金管局今晨承接47億港元沽盤　香港銀行今日會否加P息？（不斷更新）
【港元滙價】金管局今晨承接47億港元沽盤　香港銀行今日會否加P息？（不斷更新）
【免費機票】國泰免費機票抽獎結果今公布　中獎者必須於5月9日前登記為國泰會員、否則領獎資格自動作廢
【免費機票】國泰免費機票抽獎結果今公布　中獎者必須於5月9日前登記為國泰會員、否則領獎資格自動作廢
【銀行危機】美國PacWest確認與投資者洽融資方案　WAL否認出售資產　兩股暴跌近6成（第三版）
【銀行危機】美國PacWest確認與投資者洽融資方案　WAL否認出售資產　兩股暴跌近6成（第三版）
【美股收市】憂地區銀行危機惡化 道指跌286點 PACW瀉5成 WAL跌38%（不斷更新）
【美股收市】憂地區銀行危機惡化 道指跌286點 PACW瀉5成 WAL跌38%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款